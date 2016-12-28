Ankara’da okullar tatil edildi… İşte okulların tatil olduğu diğer iller!

Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık 2016) birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca dün akşam saatlerinde yaptığı flaş açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara'da, okulların bugün tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık 2016) birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca dün akşam saatlerinde yaptığı flaş açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara'da, okulların bugün tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Ankara’da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.” İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet’te ” Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim” ifadelerini kullandı.

İŞTE KAR TATİLİ OLAN DİĞER İLLER

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı bugün (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

ISPARTA

Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Öte yandan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi.

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, ”İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür” denildi.

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MANİSA

Manisa’nın Selendi, Kula ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

UŞAK

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda yaşanan aksaklıklara meydan vermemek için ilimiz genelinde tedbir amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda kamuda çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle izinli sayılacaktır” denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık .2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

KONYA

Konya’da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hadim İlçesi’nde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 günlük izin verildi.

Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. İlçelerle ilgili kararı Kaymakamlıklar verecektir” dedi.

BİLECİK

Bilecik’te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da bugün için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey’de akşam başlayan kar yağışı sonrasında ilçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle bugün bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Orta ilçesinin genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen öğrencilerin bugün izinli sayılacağı ifade edildi. Ilgaz, Kurşunlu ve Yapraklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

KIRŞEHİR

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BURSA

Bursa’nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklarca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi. Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.