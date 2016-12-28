O kentlerde okullara kar tatili

Yurt genelinde devam eden kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

Yurt genelinde devam eden kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

ISPARTA

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’ndeki okullar, kar yağışı nedeniyle yarın için 1 gün tatil edildi.

Eğirdir’de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

ISPARTA

Isparta’nın Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde öğleden sonra yoğun kar yağışı nedeniyle eğitme 29 Aralık 2016 günü gün ara verildi.

Isparta merkeze bağlı taşımalı ve merkeze bağlı köylerde ki okullarda tatil edildi. Özel engelli okulları için de eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi.

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, ”İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür” denildi.

MANİSA

Manisa’nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

UŞAK

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.” Denildi.