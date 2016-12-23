SGDD: 500 bin Suriyeli çocuk eğitimden yoksun

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Türkiye'deki 900 bin Suriyeli çocuktan 500 bininin eğitim alamadığını söyledi.

SGDD’nin ‘Mültecileri Haberleştirmek’ konulu toplantısı Adana’daki Seyhan Oteli’nde yapıldı. Toplantıda konuşan SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, dünya genelinde 65 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu anlattı. Dünyadaki her 113 insandan birinin mülteci konumuna geldiğini aktaran Kavlak, “Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 801 bin 586. Suriyelilerin yaklaşık yüzde 9’ü, Türkiye’deki 25 ayrı kampta kalıyor. Suriyeliler’in yüzde 91’i ise kentlerde bulunuyor” dedi.

YÜZDE 70’İ KADIN VE ÇOCUK

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 4.8 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini bildiren Kavlak, “Türkiye’nin yüzde 57’sine sahip çıktığı sığınmacılar en yoğun Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir’de kalıyor. Türkiye’de Suriyeliler dışında çoğunluğu Irak, Afganistan, İran ve Somali'den gelenlerin oluşturduğu 300 binden fazla sığınmacı var” diye konuştu. Türkiye’deki sığınmacıların yüzde 70’ini çocuk ve kadınların oluşturduğunu da vurgulayan Kavlak, ülkedeki 5-18 yaş arasındaki 900 bin Suriyeli çocuktan 500 bininin eğitim görmediğini de belirtti.

DHA