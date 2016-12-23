Sıra dışı öğretmen Macaristan’da Türkiye’yi temsil edecek

Yaptığı projelerle 'Yılın En Sıra Dışı Öğretmeni' yarışmasında ikincilik ödülü alan Ankara Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Science On Stage Turkey yarışmasında 'Bilimsel Araştırma Kulübü' isimli proje ile 29 Haziran-2 Temmuz 2017’de Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılacak Science On Stage Europe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek 5 delege öğretmenden biri seçildi.

Yaptığı projelerle 'Yılın En Sıra Dışı Öğretmeni' yarışmasında ikincilik ödülü alan Ankara Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Science On Stage Turkey yarışmasında 'Bilimsel Araştırma Kulübü' isimli proje ile 29 Haziran-2 Temmuz 2017’de Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılacak Science On Stage Europe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek 5 delege öğretmenden biri seçildi.

Türkiye’de eğitim alanında yapılan en değerli yarışma olan ‘Eğitimde En İyiler Ödüllerinde Yılın En Sıra Dışı Öğretmeni’ kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazandığını söyleyen Arslan, “Öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerimin yaparak-yaşayarak öğrenmesini benimsemiş bir öğretmen olarak yaptığım çalışmaların ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti. Diğer yandan da bu ödülden sonra sorumluluğum da arttı. Özellikle öğrencilerimle dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik projeleri hayata geçirerek onların hem bu sorunların farkında olması hem de yaptıkları projelerle bu sorunlara çözüm üretmelerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmenin yanı sıra öğrencilerimle bilimsel araştırma projeleri yürütmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.