Terör olayları çocuklara nasıl anlatılmalı?

Son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle çocuklar da olumsuz etkileniyor. MEF Okulları Rehberlik Servisi, çocukların ruh sağlığını şiddetin etkilerinden koruyabilmek amacıyla ailelere önerilerde bulundu.

Çocuklara ilk ağızdan bilgi verilmesinin hem doğru bilgilenmesi hem de sorulara yanıt verilme açısından çok önemli olduğunun altının çizildiği öneriler şöyle devam ediyor: “Herhangi bir olumsuz haberi çocuğumuzun yanında aldığımızda sakinliğinizi korumaya özen göstermeliyiz. Onlar harika gözlemcidirler ve bizi referans alırlar. Eğer sizin çok üzgün ve endişeli olduğunuzu çocuğunuz fark ederse, şu anda haberlere çok üzüldüğünüzü ama yakında iyi olacağınızı söyleyebilirsiniz.

Çocuklarımızı son günlerde yaşanan olaylarla ilgili doğru bilgilendirmeliyiz. Tabi ki basit ve anlayabilecekleri bir dille… Çocukların çevrelerinde olup biteni anlamaları gerekir. Çünkü, bir şeylerin ters gittiğini hissetmeleri fakat kimsenin bu konuda konuşmaması çocuklarda daha olumsuz etki bırakır.

Çocuklarımız bizimle aynı dünyada yaşıyorlar. Olaylardan onları soyutlayamayız. Ancak bir filtre olmalı. Kendi aile içi konuşmalarımızdan, televizyon, gazete ve internet gibi iletişim araçlarından gelen bilgi ve olumsuz görüntülerden çocuklarımızı korumalıyız.

Olayları sorgulamaya ve algılamaya başladıkları için, 5 yaşından itibaren çocuklarla şiddet olayları ve nedenleri konuşulabilir. İnsanların karşılıklı olarak anlaşamadıkları için şiddete başvurdukları fakat sonunda şiddetin zarar getirdiği anlatılmalı. İnsanların yaralandıkları, öldükleri, bunların ailelerine acı verdiğini anlatabiliriz. Şiddet dışı çözüm yollarını onlara öğretmeliyiz.

Çocuklarımızın bize sorduğu sorulara vereceğimiz cevaplar onun yaşlarının düzeyine uygun olmalıdır. Gereğinden fazla bilgi vermek daha da endişelenmelerine sebep olabilir.

İşe çocuklarımızın konu hakkında ne bildiğini öğrenmekle başlayabiliriz. Ne kadar bilgi vermemiz gerektiğinin sinyalini çocuklarımız bize verecektir.

Kullandığımız dilin sade ve açık olmasına özen gösterelim. (Örneğin Evet büyük bir patlama oldu. Bu patlamada yaralanan ve ölen insanlar var. Yaralı insanlara hemen yardımcı olundu ve tedavileri başlatıldı gibi.)

Çocuğumuzun her sorduğu soruya yanıt veremeyebiliriz. Yanıtını bilmediğimiz sorulara da “Bilmiyorum” diyebilmeliyiz.

Ailenizle birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Akşam yemeklerinde birlikte olmaya, paylaşımlarınızı artırmaya çalışın. Bu aileniz için rahatlatıcı ve güven verici olacaktır. Bu güven duygusu beraberinde iyimserliği de getirecektir.

Çocuğunuzu dinleyin, duygularına kulak verin. Beraber olduğunuz zamanlarda duygu ve düşünce paylaşımları yapın. Çocuğunuza her zamankinden daha fazla ilgi ve yakınlık gösterin.

Barıştan, şefkatten, iyilikten, umuttan konuşun.

İyiliğe olan inançlarını ayakta tutmak için iyilik yapın, iyilik dolu anılarınızı paylaşın.

Unutulmamalı ki; çocukların kendilerini güvende hissetmelerinin en önemli yolu rutinleri sürdürmektir. Dünyada olaylar olur ama yine de çocuklar okula gider, yemeklerini yer, oyun oynar, kitap okurlar…

Son olarak; kaygılı günler yaşadığımız bu zamanlarda çocuklarımızı göz ardı etmeyelim. Bizler güzel ve umut dolu günlerin geleceğine inancımızı kaybetmeyelim ki onlar da çocukluklarını kaybetmesinler.