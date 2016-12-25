Bugün okullar tatil mi? İşte 26 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok ilde 'okullar tatil mi?' sorusu soruluyor. İşte 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okulların tatil olduğu iller...

Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok ilde 'okullar tatil mi?' sorusu soruluyor. İşte 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okulların tatil olduğu iller...

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi. Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür” denildi.

BİTLİS

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okullar tatil edildi. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.