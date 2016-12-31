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YÖK: 4 bin 781 akademisyen ihraç edildi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra akademik ve idari personel olarak toplam 4 bin 781 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.
10:2931 Aralık 2016
Eğitim
YÖK: 4 bin 781 akademisyen ihraç edildi
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra akademik ve idari personel olarak toplam 4 bin 781 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

FETÖ'den hakkında soruşturma yapılan 5 bine yakın kişi bulunuyor. YÖK Başkanvekili Sefe Kapıcıoğlu'nun imzasıyla Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderilen bilgi notunda, halen, 3 bin 687 akademik, bin 154 idari personel olmak üzere toplam 4 bin 841 personelle ilgili de inceleme ve soruşturma yapıldığını bildirildi. Yurtdışı çıkış yasağına da değinilen yazıda şöyle denildi: “Rektörler de dahil yurtdışına öğretim elemanı görevlendirilmemesi, bu madde kapsamında veya uluslararası anlaşmalar gereği halen yurtdışında görevli bulunan öğretim elemanlarının durumlarının bilimsel olarak değerlendirilerek yurtdışında bulunmasında bir zorunluluk görülmeyenlerin, en kısa sürede yurda dönüşlerinin sağlanması istenilmiştir.”

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