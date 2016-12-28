2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabilip 2017'de alamadığımız şeyler

SOZCU.COM.TR Milli Piyango büyük ödülü olan 60 milyon TL 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişle sahibini bulacak. TL bazında tarihin en büyük ikramiyesi olan bu rakam, dolar bazında geçtiğimiz yıllara göre daha düşük bir rakama tekabül ediyor.
2015 yılına girerken verilen 50 milyon TL'lik büyük ödül 21.5 milyon dolara tekabül ederken, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle bu yıl verilen 60 milyon TL'lik ödül anca 17 milyon dolara denk geliyor. Kısaca 2 yıl önce büyük ödülle alınabilecek bazı ürünlere bu yılbaşı para yetmiyor. Sozcu.com.tr olarak 2 yıl önceki büyük ikramiye ile alınabilinen ancak 2017'deki ikramiyenin yetmediği bazı ürünleri sıraladı.
ABD'nin en büyük şehri New York'un açıklarında bulunan meşhur Petra adası 20 milyon dolar değerinde. Kalp şeklindeki adada bir de süper lüks bir malikane bulunuyor.
Ada, ünlü aktör Brad Pitt'ten boşanmaya karar veren Angelina Jolie ile gündeme gelmişti. Jolie'nin Pitt'e 50. yaşgünü hediyesi olarak adayı satın almak istediği 2013 yılında basına yansımıştı.
Milyon dolarlar denilince akla İstanbul Boğazı kıyısında dizilen birbirinden güzel yalılar da geliyor. Bu yalıların fiyatları 15 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında değişiyor.
Kanlıcada bulunan Yol yalısı da bunlara bir örnek. Yalı, 2013 yılında Ömer Sabancı tarafından 20 milyon dolara TMSF'den satın alınmıştı. Daha önce Cıngıllıoğlu ailesine ait olduğu bilinen yalıya TMSF tarafından el konuşmuştu.
2015 büyük ikramiyesi ile alınabilip 2017 büyük ikramiyesinin yetmedikleri arasında paha biçilemez bir elmas da bulunuyor.
Resimde görülen 9 karatlık pembe elmas, bu yıl meşhur Christie's müzayede evinde açık arttırma ile adı açıklanmayan bir Asyalı koleksiyonere 18 milyon dolara satıldı.
Africa isimli 47 metrelik bu süper lüks yatın değeri 20 milyon dolar.
2010 yılında inşa edilen yatta jakuzi, asansör de bulunuyor.
Bugüne kadar satılan en pahalı 10 otomobil sıralamasında Ferrari markası 7 otomobille yer alıyor.
2015 yılında satılan 1961 model Ferrari 250 GT SWB California Spider marka bu otomobil 18.5 milyon dolara alıcı buldu.
Bir üst sırada bulunan Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider ise bu yıl 19.8 milyon dolara satıldı.
Yaklaşık 20 milyon dolar eden bu otomobil, 1939 yılında üretildi.
Ünlü ressam Egon Schiele tarafından 1912 yılında yapılan bu portre de 20 milyon dolar değerinde.
Resimde model olarak kullanılan Wally Neuzil, o tarihte 17 yaşında idi.
Döviş filmlerinin unutulmaz yıldızı Jackie Chan, geçtiğimiz haftalarda satın aldığı yeni jeti ile gündeme geldi.
Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in Legacy 650 model bu jeti için ünlü yıldız 20 milyon dolar ödedi.
2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabilip 2017'de alamadığımız şeyler