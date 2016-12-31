2016’da en çok doğalgaz kazandırdı

2016'nın en çok kazandıranı ne altın ne euro ne de dolar oldu. Bu sene en çok kazandıran yatırım aracı doğalgaz kontratları olarak kayda geçti.

2016'nın en çok kazandıranı ne altın ne euro ne de dolar oldu. Bu sene en çok kazandıran yatırım aracı doğalgaz kontratları olarak kayda geçti.

Bu yıl yatırımcının yüzünü en çok güldüren yatırım aracı ne altın ne de dolar oldu. Küresel ticaretin en önemli emtialarından biri olan doğalgaz ise 2016'da yatırımcılarını ısıttı.

Doğalgaz kontratları yatırımcılarına yıl sonunda yüzde 64 kazandırdı. Düşen stok verileri ile küresel anlamda soğuk bir kışın geçeceği beklentisi ile doğalgaz fiyatları, yılın ilk aylarından itibaren yükseliş trendi izleyerek aralık ayı içerisinde 3.83 dolar seviyesine erişerek son 24 ayın rekor seviyelerine ulaştı.

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KAKAO KAYBETTİRDİ

Yıla sürpriz bir çıkış yaparak başlayan altın ise yılın son çeyreğinde doların hızla değerlenmesine bağlı olarak geri çekildi. Yıl ortasında yüzde 29 değer kazanan altın Donald Trump'ın ABD'de seçim yarışını kazanmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Altın yıllık bazda yüzde 8.9 kazandırdı.

Geçen yılın en fazla yükselen emtiası kakao ise bu yıl yatırımcılarını üzdü. Dünyadaki kakao üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile yine önemli üretici ülkelerden olan Gana'dan gelen aşırı arzın etkisi ile fiyatlarda bahar ayları itibarıyla düşüş trendi görülmeye başlandı. 3.095 dolar seviyelerinden yıla başlayan kakao fiyatları, yüzde 30'u aşan düşüş ile yılı 2.147 dolardan kapattı.