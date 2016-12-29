2016'nın en zengin milyarderleri

Sozcu.com.tr/EKONOMİ ABD Başkanlık Seçimleri, Brexit... gibi olaylarla geçen çalkantılı bir yıl geride kalıyor. Ancak dünyanın en zengin isimleri 2016'da da servetlerini korumayı başardı. İşte Bloomberg'in listesine göre dünyanın en zengin 20 insanı...
20) Jacqueline Mars Servetinin Kaynağı: Mars Inc. (giyim) Serveti: 31.4 milyar dolar
19) John Mars Servetinin Kaynağı: Mars inc. Serveti: 31.4 milyar dolar
18) Jack Ma Servetinin Kaynağı: Alibaba (internet perakende) Serveti: 33.3 milyar dolar
17) Alice Walton Servetinin Kaynağı: Wallmart (perakende) Serveti: 33.4 milyar dolar
16) Jim Walton Servetinin Kaynağı: Wallmart Serveti: 34.5 milyar dolar
15) Rob Walton Servetinin Kaynağı: Wallmart Serveti:
14) Liliane Bettencourt Servetinin Kaynağı: L'Oreal (Kozmetik) Serveti: 35.6 milyar dolar
13) Bernard Arnault Servetinin Kaynağı: Louis Vuitton (Lüks giyim) Serveti: 38.9 milyar dolar