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Sozcu.com.tr/EKONOMİ
ABD Başkanlık Seçimleri, Brexit... gibi olaylarla geçen çalkantılı bir yıl geride kalıyor. Ancak dünyanın en zengin isimleri 2016'da da servetlerini korumayı başardı. İşte Bloomberg'in listesine göre dünyanın en zengin 20 insanı...
20) Jacqueline Mars
Servetinin Kaynağı: Mars Inc. (giyim)
Serveti: 31.4 milyar dolar
19) John Mars
Servetinin Kaynağı: Mars inc.
Serveti: 31.4 milyar dolar
18) Jack Ma
Servetinin Kaynağı: Alibaba (internet perakende)
Serveti: 33.3 milyar dolar
17) Alice Walton
Servetinin Kaynağı: Wallmart (perakende)
Serveti: 33.4 milyar dolar
16) Jim Walton
Servetinin Kaynağı: Wallmart
Serveti: 34.5 milyar dolar
15) Rob Walton
Servetinin Kaynağı: Wallmart
Serveti:
14) Liliane Bettencourt
Servetinin Kaynağı: L'Oreal (Kozmetik)
Serveti: 35.6 milyar dolar
13) Bernard Arnault
Servetinin Kaynağı: Louis Vuitton (Lüks giyim)
Serveti: 38.9 milyar dolar
12) Ingvar Kamprad
Servetinin Kaynağı: IKEA (mobilya)
Serveti: 39.3 milyardolar
11) Sergey Brin
Servetinin Kaynağı: Google (internet)
Serveti: 39.6 milyar dolar
10) Larry Page
Servetinin Kaynağı: Google
Serveti: 40.3 milyar dolar
9) Larry Ellison
Servetinin Kaynağı: Oracle (yazılım)
Serveti: 41.8 milyar dolar
8) David Koch
Servetinin Kaynağı: Koch Industries (enerji)
Serveti: 45.6 milyar dolar
7) Charles Koch
Servetinin Kaynağı: Koch Industries
Serveti: 45.6 milyar dolar
6) Carlos Slim
Servetinin Kaynağı: America Mobil
Serveti:
5) Mark Zuckerberg
Servetinin Kaynağı: Facebook (sosyal medya)
Serveti: 50.8 milyar dolar
4) Jeff Bezos
Servetinin Kaynağı: Amazon (internet perakende)
Serveti: 67.2 milyar dolar
3) Amancio Ortega
Servetinin Kaynağı: Zara (giyim)
Serveti: 71.2 milyar dolar
2) Warren Buffett
Servetinin Kaynağı: Berkshire Hathaway (yatırım)
Serveti: 73.6 milyar dolar
1) Bill Gates
Servetinin Kaynağı: Microsoft (yazılım)
Serveti: 91.1 milyar dolar
2016'nın en zengin milyarderleri
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