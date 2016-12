2017’de ekonomi nasıl olacak?

Can MUMAY

Kimsenin bir daha adını bile anmak istemediği 2016 tarihimizde derin izler bırakarak gidiyor. İçinde bulunduğumuz yıl ekonomide üst üste rekorlar kıran dolar ve zam haberleriyle hatırlanacak. Uzmanlar ekonomide 2016 yılını ve 2017'den beklentilerini sozcu.com.tr'ye değerlendirdi...

2016 kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir yıl olarak bitiyor… Türkiye hain darbe girişimiyle iç siyasette haraketli günler geçiriyor. Dış politikada başta Suriye olmak üzere batıyla gerilen ilişkiler gündemin üst sıralarında yerini koruyor.

Vatandaşın gündeminde ise ekonomi var… Yükselen döviz kuru ve art arda gelen zamlar vatandaşı düşündürüyor. Uzmanlar ise 2017 için umutlu değil. İşte uzmanların 2017 tahminleri… Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Ege Cansen, “Türk ekonomisini Türk dış ve iç siyaseti esir almış durumda” diyor.

SURİYE EKONOMİDE BELİRLEYİCİ

Suriye’deki sorunlara vurgu yapan Cansen, “Türk ordusunun Suriye’de bir bataklığa girmiş olması o kadar etkili ki bu şartlar altında ekonomide neler olacağını Suriye’yi görmeden kestirmek zor” yorumunu yaptı.

ʻʻ Döviz fiyatlarındaki artış devam edecek. Faizleri yükseltmeyecekler. Sözcü Gazetesi Yazarı Ege Cansen

Bugün yaşadığımız ekonomik tablonun fotoğrafını Cansen şu sözlerle çekiyor: ,”Şu günkü durumda baktığımızda sıkışan daralan bir ekonomi görüyoruz. Eğer 2017’de sıkışık bir sene olacak. Hükümetin döviz fiyatlarını düşürmek gibi bir amacı yok. Yani döviz fiyatlarındaki artış devam edecek. Faizleri yükseltmeyecekler. Kendi içinde ne kadar yükselirse yükselecek. Ama Merkez eliyle olmayacak bu”

Merkez Bankası’nın faiz artırmama politikasını desteklediğini ifade eden Cansen, ” Bu tutumu ben onaylıyorum. Burada bir yanlışlık yok. Yüksek faizle düşen kurdan Türkiye’ye fayda gelmez” dedi.

ENFLASYON YÜZDE 10’UN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Cansen, “Herkes OPEC’e üye olmasa da uyuyor ona ülkeler. Bütün bunlar yükselen fiyatlar enflasyonda bir kaç puanlık bir artış 10’ların üzerine çıkmasına şaşmamak lazım. Daha fazla gitmesine engel olan hadise iç talep baskı altında” ifadesini kullandı. Vatandaşın harcamalarında temkinli olmasından dolayı 2017’de enflasyonda keskin bir yükseliş beklemeyen Cansen “Millet harcamıyor. İş adamları esnaf zam yapmakta tereddüt ediyor. Ekonominin bu sıkışık zamanda daha fazla dışa açılacağını bekliyorum. Yurt dışında işletmeler kurarak iş yapılacak” dedi.

ʻʻ Türk iş adamları Türkiye'de sürdüremedikleri faaliyetlerini dışarıda yapacaklar. Sözcü Gazetesi Yazarı Ege Cansen

Türk iş adamlarının dış pazarlara yöneldiğini belirten Cansen, “Türklerin Bulgaristan’da son zamanlarda faaliyet gösterdiklerini duyuyoruz. AB’ye yakın nakliye imkanları uygun yerlerde Türk iş adamları Türkiye’de sürdüremedikleri faaliyetlerini yapacaklar gibi duruyor” dedi. Cansen 2017 için en önemli riskleri yükselen enflasyon ve artan döviz fiyatları olarak belirtti.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI MI?

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı ise 2016 yılında yaşanabilecek bütün olumsuzlukların yaşandığını belirtti. Nalbantlı ,”Peki en kötü geride kaldı mı?” diyor ve ekliyor: Bunu söylemek için henüz erken… 2017’de Trump'ın dış politika ile ilgili tavrı, ticaret anlaşmaları, ekonomik teşvik paketinin içeriği ve bu paketin ekonomiye kazandırabileceği ivme sonrası FED'in yapacağı faiz artışları Türk varlıkları üzerinde etkili olacak.

ʻʻ Avrupa'da yapılacak seçimler belirsizlik yaratıyor. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı

Avrupa’da ise İtalya bankalarının borç krizi 2017 yılında belirleyici olacak. Nalbantlı bu konu hakkında, “Avrupa'da ise durum biraz daha sancılı geçebilir. İtalya bankalarındaki borç ve sermaye sorunun kriz boyutuna ulaşması, Almanya, Fransa ve Hollanda seçimleri sonucunda muhafazakar partilerin iktidara gelmesi, Euro bölgesi ve bütün dünya için belirsizlikleri artırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FITCH NOTU KORURSA DOLAR 3.25’İN ALTINI GÖREBİLİRİZ

İç siyasette başkanlık sistemi ve anayasa referandumu Nalbantlı’ya göre yılın ilk yarısında ekonomi üzerinde belirsizlik yaratan etkenlerden biri olacak. Işık FX Başanalisti Nalbantlı, “Kurun daha yüksek seviyelere çıkması ile bazı firmaların finansal yapılarında bozulmalar meydana gelebilir. 27 Ocak'ta not açıklayacak Fitch'in olası not indirimi Türk varlıklarından çıkışı hızlandırabilir. Kurumun,2017 yılı için bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirmesi not indirim riskini daha da artırdı” diye konuştu.

ʻʻ Borsada savunma sanayi, inşaat sektörü ve 2016 yılında iyi performans gösteren madencilik ön plana çıkabilir. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı

FED’in faiz artırım kararlarının kur üzerinde doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Nalbantlı dolar üzerinde 3.30-3.35 bölgesi üzerinde yükselişin 2017’de de devam edeceğini ifade etti. Nalbantlı Fitch Türkiye’nin notunu korursa ve riskler azalırsa doların 3.25’in altına inebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN YİNE ÇOK KONUŞULACAK

Borsa İstanbul’un da 2017 için bir fotoğrafını çeken Nalbantlı ,”Savunma sanayi, inşaat sektörü ve 2016 yılında iyi performans gösteren madencilik ön plana çıkabilir. BİST100 FK oranı 2014 Ocak seviyesi olan 8.6'lara geriledi. Son durumda ortalamaya göre %20 ucuz durumda. Dolar bazında da 7.5 senenin dip seviyelerine yakın yerdeyiz. Ancak yine de 80 bin seviyesinin üzerinde fiyatlar görmeden bu seviyelerden alım yapılmayı çok doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

2017 için altının performansını da mercek altına alan uzman, “2017 yılında ülkede gram altında olan talep artabilir. Genel olarak 2017'de gram altın ön plana çıkabilir ve 138-140 bölgesine yükselebilir. Güvenli alış bölgesi ise 123-125 TL bölgesi olarak değerlendirilebilir” dedi.

ÖNEMLİ BİR TAHVİL SATIŞI OLACAKTIR

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan Fed’in üç faiz artırımı beklentisinin 2017 için gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı oluşturacağını ifade etti.

Avrupa’daki mali sorunların Türkiye için belirleyici faktörlerden biri olacağının altını çizen Erkan, “Önümüzdeki dönemde Avrupa'dan; yaşanacak mikro ve makro gelişmelere bağlı olarak önemli mevduat veya yatırım çıkışı görebiliriz. Böylesine bir durum euro varlıkları üzerinde ciddi satış baskısı yaratacaktır. En başta Avrupa tahvilleri; başta İtalya, İspanya ve Portekiz olmak üzere önemli bir tahvil satışı söz konusu olacaktır. Yılın ilk yarısına ilişkin dışsal riskler; Fed ve Trump olarak özetlenebilecekken, içsel kırılganlık yaratan para ve mali poltiika belirsizliği, siyasal belirsizlikler ve jeopolitik riskler TL'nin ve Türk finansal varlıklarının reaksiyon verme aralığını da genişletmektedir” yorumunda bulundu.

ʻʻ Merkez Bankası tek faize geçebilir. Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan

TEK FAİZE GEÇİLEBİLİR

Önümüzdeki üç aylık sürede Merkez Bankası’nın faiz artırımında bulunabileceğini öngören Erkan, ” Kur geçişkenliğinin tüketici fiyatlarında yarattığı yükseliş beklentisi çerçevesinde önümüzdeki 3 ayda Merkez Bankası açısından faiz artışı kaçınılmaz olabilir. Özellikle Ekim – Kasım kur oynaklığından sonra; Ocak – Şubat – Mart aylarında %8-10 bandında bir enflasyon dalgalanması olması beklenebilir. Merkez Bankası bu etkiyi tam olarak görmek istemiş olacak ki; aksiyon almadı. 2017'nin geneli için; daha geniş bir faiz koridoruna ihtiyaç duyacağımız bir dönem içerisine giriyoruz. Merkez Bankası'nın ise enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri çerçevesinde koridor üst bandını ve politika faizini optimal bir seviyede eşitleyerek tek faize geçme olasılığı daha yüksektir. Bizim de ilerleyen dönemde Merkez Bankası'ndan beklentimiz bu yöndedir” dedi.

OHAL ve başkanlık referandumunun dolarda 3.60 TL seviyesini test ettirebileceğini belirten 2017 için dolar tahminini mevcut koşullarla en yüksek nokta olarak 3.85 TL şeklinde belirtti.

3.60’I BEKLERİZ

Enver Erkan, “Biz ilk çeyrekte dolar kurunun 3,60 seviyesinin test edilmesini bekleriz. OHAL ve referandum / erken seçim belirsizliğinin oluşturması muhtemel olan baskıyla TL'de değer kaybının yıl geneline yayılması da beklenebilir. 2016'da USD karşısında %18 değer kaybeden TL, benzer bir baskıyla 2017 yılında da yüzyüze kalmak durumunda kalabilir. Mevcut koşullar ile 12 aylık beklentimiz de 3,85 seviyesidir” diye konuştu.

ʻʻ Mevcut koşullar ile 12 aylık dolar beklentimiz de 3,85 TL seviyesidir. Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan

Borsa İstanbul’un 2017 için 75.000-80.000 bandında kalacağını ifade eder Erkan, “Borsa İstanbul, kurda en kötü oynaklığın yaşandığı dönemde bile en fazla 73.000 – 72.800 seviyelerine doğru sarktı ve 75.000 seviyesi altında kalıcı olamadı. Muhtemelen 75.000 – 80.000 arasındaki konsolidasyon bandı korunacaktır. Kurda 3,50 çok önemli, gösterge tahvil faizinde de %11 seviyeleri. Bu mevcut seviyeler, Borsa İstanbul'un uzun vadede prim yapmasını engeller. Ancak kurda 3,50 altında kalıcı ve stabil seyir; risk priminde de düşüş sağlayabilirsek, daha fazla olumluluktan bahsedebiliriz” dedi.

DOLAR EUROYU GEÇER Mİ?

Erkan 2017’de doların uzun vadede eurodan daha değerli olabileceğini söyleyerek, “USD, EUR'dan daha değerli hale gelebilir. 1,07'ye kadar hareketler kısa vadede düzletme olarak algılanacak ve satış fırsatı olarak kullanılacaktır. 1,07 ise trend dönüş seviyelerine denk gelmektedir şeklinde konuştu.