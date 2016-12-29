5 maddede esnafa işsizlik maaşı

Esnafa işsizlik maaşı bağlanması için Çalışma Bakanı Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptı. Buna göre esnaf dükkanı açık kaldığı sürece fona para yatıracak. Yeniden iş kurduğu zaman fondan kullandığı parayı geri ödeyecek. İşte 5 maddede Ahilik Fonu olarak adlandırılan esnafa işsizlik fonu...

Esnafa işsizlik maaşı bağlanması için Çalışma Bakanı Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptı. Buna göre esnaf dükkanı açık kaldığı sürece fona para yatıracak. Yeniden iş kurduğu zaman fondan kullandığı parayı geri ödeyecek. İşte 5 maddede Ahilik Fonu olarak adlandırılan esnafa işsizlik fonu...

Habertürk Gazetesi’nden Volkan Yanardağ’ın haberine göre; Esnafa işsizlik maaşının bağlanacağı Ahilik Fonu’nun ayrıntıları belli oluyor… Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında üzerinde bir süredir çalışılan Ahilik Fonu ele alındı. 2017 yılında devreye girmesi planlanan düzenleme ile esnafa işsizlik fonu oluşturulacak. İflas eden veya dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf, ekonomik durumunu düzeltip yeni bir iş yeri açana kadar belli bir süre bu fondan yararlanabilecek.

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SON ŞEKLİ VERİLMEDİ

Devlet, işsizlik fonunda olduğu gibi bu fona da belli bir oranda katkı sağlayacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki bakanlar kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ahilik Fonu ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından fonun kurulmasıyla ilgili müzakere yapıldı. Ahilik Fonu'na nihai şekli henüz verilmedi. Esnafa işsizlik maaşı bağlanmasını sağlayacak Ahilik Fonu, 2017'de devreye girecek. İflas eden veya dükkanını kapatan esnaf fondan yararlanacak. Esnafın dükkânı açıkken para yatıracağı fona devlet de katkıda bulunacak.

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İŞ KURDUĞUNDA KESİLECEK

Fon ile esnaf ve sanatkarlara tasarruf artırıcı bir mekanizma kurulacak. Ekonomik nedenlerle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkar, fondan faydalanabilecek. Yeniden iş kurduğunda fondan yapılan ödeme kesilecek. İşte 5 maddede ahilik fonu:

2017'DE BAŞLAYACAK

Gümrük ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje 2017 yılında hayata geçirilecek.

DEVLET KATKISI

Altyapısı tamamlanan Ahilik Fonu, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (İŞKUR) işsizlik fonunun bir benzeri olacak. Esnafın, dükkanı açıkken para yatırdığı fona devlet de belli oranda katkı sağlayacak.

SAĞLIK HİZMETİ

Fon sayesinde iş yerini kapatan esnaf ve sanatkarlar hem sağlık hizmetlerinden faydalanacak hem de işsizlik maaşı alabilecek.

TOPLU ÖDEME

Ahilik Fonu'na katkı sağlayan ancak ihtiyacı olmadığı için fondan destek almayan esnaf belli bir ödeme süresi ve yaş kriterlerini yerine getirdiği takdirde bu parayı toplu olarak alabilecek.