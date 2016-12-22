5 soruda Gümrük Birliği güncellemesi

Türkiye'nin AB ile tarihinde önemli bir yer tutan Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor. Avrupa Komisyonu'nun anlaşmayı güncellemek için harekete geçtiği öğrenilirken, karara Türkiye tarafı da olumlu bakıyor. Sizin için 5 maddede Gümrük Birliği anlaşması için yapılmak istenen güncellemeyi özetledik.

Türkiye'nin AB ile tarihinde önemli bir yer tutan Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor. Avrupa Komisyonu'nun anlaşmayı güncellemek için harekete geçtiği öğrenilirken, karara Türkiye tarafı da olumlu bakıyor. Sizin için 5 maddede Gümrük Birliği anlaşması için yapılmak istenen güncellemeyi özetledik.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi’nden Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını yenilemek için yetki istedi. Komisyon, 20 yıllık anlaşmanın güncelleştirilmesinin güncelleştirilmesinin 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan AB – Türkiye zirve kararlarında yer aldığı hatırlattı. Mevcut anlaşmanın güncellenme talebi Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.

MEVCUT ANLAŞMA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ VE HANGİ ÜRÜNLERİ İÇERİYOR?

Türkiye ile yapılan mevcut Gümrük Birliği anlaşması, 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde sanayi ürünleri, her iki taraf arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabiliyor. Ancak anlaşma tarım ürünleri gibi temel ekonomik ürünleri kapsamıyor.

İLGİLİ HABER Türkiye AB ilişkileri nereden nereye

HANGİ KONULAR GÜNCELLENECEK?

Anlaşmanın güncelleştirmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB'nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin mağdur olmasınında önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce AB’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler Türkiye’ye vergisiz mal satabiliyor ancak Türk mallarından vergi almaya devam ediyorlardı. Güncelleme ile Türkiye mallarını 3. ülkelere vergisiz satabilecek.

ANLAŞMANIN GÜNCELLENMESİYLE NE KADARLIK BİR GELİR BEKLENİYOR?

Avrupa Birliği kendi ekonomisinde 12 milyar euroluk bir ek gelir bekleniyor. Ayrınca AB’nin 5. büyük ticaret ortağı Türkiye ile arasındaki ticaretin daha da büyüyeceği belirtiliyor.

ANLAŞMA NASIL GÜNCELLENECEK?

Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Gümrük Birliği Anlaşması güncellendiği taktirde 2 sene içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.