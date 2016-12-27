ABD’li şirketler dünyanın zirvesini ele geçirdi

Tarihte ilk kez dünyanın en büyük 13 şirketinin hepsi ABD'li oldu. Avrupa ilk 100'e 21 şirketle dahil olabildi.

Tarihte ilk kez dünyanın en büyük 13 şirketinin hepsi ABD'li oldu. Avrupa ilk 100'e 21 şirketle dahil olabildi.

Alman Handelsblatt gazetesi bugünkü yorum sütununda “Dünyanın en değerli 100 şirketi” sıralaması değerlendirildi. Gazete Trump’ın ABD ekonomisini yeniden güçlendirmek üzerine atacağı adımların piyasa tarafından anlaşıldığını belirterek dünyanın en büyük 100 şirketinde tarihte ilk kez ilk 13 sıranın ABD’li şirketlere ait olduğunu vurguladı.

ALMANLARIN TAMAMINI SOLLADILAR

Deutsche Welle’nin haberine göre “Donald Trump ocak ayında yeminini ederek ABD Başkanı olarak işbaşı yaptığında, sırtını ülkesinin ekonomik gücüne yaslayabilir. Seçim kampanyasında verdiği “Önce Amerika” vaadini Wall Street çoktan içselleştirmiş durumda. Handelsblatt’ın salı günü yayımlanan dünyanın en değerli şirketleri listesinde en büyük 100 şirketten 58’i ABD menşeli. İlk 13 şirketin hepsi Amerikan şirketi ki bu bir ilk. Sadece ilk üçteki Apple, Alphabet (Google) ve Microsoft 1 trilyon 600 milyar euro ile toplam değeri 1 trilyon 100 milyar olan tüm 30 DAX firmasından daha değerli.

24 AVRUPALI LİSTEDE

Buna karşılık Avrupa’nın ilk 100’deki varlığı 21 firmaya geriledi (Bir önceki yıl bu rakam 26’ydı). 101 milyar euroyla Almanya’nın en değerli şirketi olan SAP kendisine ancak 59’uncu sırada yer buldu, onu 65’inci sırayla Siemens takip etti. Bayer 95’inci ve BASF 97’nci sıra ile 100 firmalık listeye son anda girmeyi başardı.”