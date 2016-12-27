Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,432 lira, yoksulluk sınırının ise 4,665 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı 1,432 lira oldu

Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,432 lira, yoksulluk sınırının ise 4,665 lira olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Aralık’ta yüzde 1.08 arttığını; dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,432 lira, yoksulluk sınırının ise 4,665 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Aralık ayında açlık sınırı 1,385 lira, yoksulluk sınırı 4,512 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,416 lira, yoksulluk sınırı 4,615 lira idi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.