Antalya’da son 12 yılın en kötü sezonu

Kent ekonomisinin dinamiği turizm olan Antalya için 2016, tarihinin en kötü yılı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl hem dünyada, hem bölgede, hem ülkede yaşanan olumsuz olaylar, turist sayıları açısından bakıldığında sektörü 12 yıl geriye götürdü.

Kent ekonomisinin dinamiği turizm olan Antalya için 2016, tarihinin en kötü yılı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl hem dünyada, hem bölgede, hem ülkede yaşanan olumsuz olaylar, turist sayıları açısından bakıldığında sektörü 12 yıl geriye götürdü.

Olumsuz olaylar 2015’in son çeyreğinde başladı, 2016’nın son günlerine kadar devam etti. Dünyadaki genel ekonomik kriz, Rus uçağının düşürülmesi, terör örgütlerinin bombalı saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, dolar ve euronun hızlı yükselişi gibi çok sayıda olumsuzluk yaşandı. ‘Kara bir yıl’ olarak değerlendiren 2016’nın sonu, Aralık ayında da üzücü olaylarla devam etti.

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2004’TE 6.3, 2016’DA 6 MİLYON

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre hep çift haneli büyümelerin görüldüğü sektörde, 2004 yılında 6.3 milyon, 2005’te 7.2 milyon, 2006’da 6.4 milyon, 2007’de 7.6 milyon turist Antalya’yı ziyaret etti. 2008’den itibaren artışın hızlı sürdüğü sektörde 2008’de 8.9 milyon, 2009’da 8.7 milyon, 2010’da 9.5 milyon rakamlarına ulaşıldı. 2011’de ilk kez 10 milyon barajı aşıldı. 2011’de 10.9 milyon, 2012’de 10.7 milyon, 2013’te Antalya’ya 11.5 milyon turist

geldi. 2014 ise 12 milyon rakamıyla sektörün en parlak yılı oldu. 2015’te Rusya’daki devalüasyonun etkileriyle Rus pazarında 600 bine yakın düşüş gerçekleştiği için 11.5 milyon rakamında kalındı.

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İKİ BÜYÜK PAZAR RUSYA VE ALMANYA’DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Antalya için 2016’da en büyük iki pazar ülke olan Rusya ve Almanya’daki büyük kayıplar nedeniyle ildeki turizm rakamları 12 yıl geriye giderek 2004’ün rakamlarının da altına düştü. Bu yıl Aralık ayı rakamlarına göre kente, toplam 6 milyon turist geldi. Geçen yıla göre Antalya’nın iki büyük pazarından Rusya’da yüzde 85, Almanya’da ise yüzde 35 kayıp yaşandı. Rusya 3.5 milyondan 500 bine, Almanya 3 milyondan 1.9 milyona geriledi. İskandinav pazarında yüzde 47 (412 bin), İngiltere’de yüzde 24 (331 bin), Hollanda’da yüzde 30 (303 bin), Belçika’da yüzde 40 (141 bin), Polonya’da yüzde 58 (100 bin) ve diğer Avrupa ülkelerinde de ciddi oranda düşüşler oldu. Antalya turizmi, 2015 yılına göre yüzde 46 oranında geriledi.

‘6 MİLYONUN GELMESİ MUCİZEYDİ’

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl tüm gelişmelerden sonra 6 milyon turist gelmesini büyük başarı olarak gösterdi. Yavuz, şöyle dedi:’Tüm sektör açısından çok zor bir yıl oldu. Bundan sonrasının daha iyi olacağını öngörebiliyoruz. Her şeye rağmen bu 6 milyonun gelmesi bir mucizeydi. Yeni sezonun 2016’dan daha iyi geçeceğini, özellikle Rusya pazarında düşünüyorum. Avrupa pazarı ise tahmin ediyorum beklemede. Avrupalılar İspanya ve Yunanistan’da çok ciddi mutsuzluk yaşadı, servis ve otel kalitesi açısından Türkiye’nin rakibi olamadıkları görüldü. Olayların gelişimine göre karar vereceklerdir. Ayrıca 2017 geç başlayan bir sezon olacak. Klasik nisan ayında değil mayıs sonu, haziran gibi başlayıp ekim sonu biter. 4-5 aylık bir sezona sıkışır.’

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2017’DE TEK UMUT RUSYA

Turizm sektörü, 2017 beklentilerine ilişkin bir simülasyon da hazırladı. Buna göre 2017’de beklenen toplam turist sayısı 7.5 milyon ve 2016’ya göre yüzde 33 artış tahmin ediliyor. Ancak yine de bu rakam 2007 yılının altında kalıyor. Bu yıl 12 yıl geriye giden turist rakamları, 2017 yılı beklentilerine göre geriye gidişi 9 yıla düşürüyor. Simülasyona göre Rusya ve Kazakistan, Belarus, Ukrayna gibi ülkeleri içine alan BDT pazarında ciddi artış bekleniyor. Rusya ve BDT pazarında bu yıl toplam 1.2 milyon olan turist sayısı yüzde 183 artışla 3.5 milyon olarak tahmin ediliyor. İkinci büyük pazar Almanya’da ise düşüş oranının yüzde 10’a gerilemesi bekleniyor. Sektör İskandinav ve İngiltere pazarlarındaki ciddi düşüşün sürmesini, iki pazarın da 250’şer binde kalmasını öngörüyor. Hollanda, Belçika, Polonya, Çek-Slovak, Avusturya, İsviçre ve Fransa pazarlarında da yüzde 2 ile 20 arasında değişen oranda düşüşün devam etmesi bekleniyor.

DHA