Asgari ücret ne kadar oldu?

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücreti 2017 yılı için 1404 TL olarak açıkladı. Asgari ücrete yıllık yüzde 8 zam geldi. Dolar bazında asgari ücret 51 dolar azaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücretin 2017 yılı için yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenen 2017 yılı asgari ücret artışını işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in kararı desteklemedi ve karara imza atmadı.

Kararın ardından bugün de bir açıklama yapan konfederasyon, komisyon kararına imza atmamalarının nedenini “İşçi temsilcileri, mevcut asgari ücrete hedeflenen enflasyon ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak bir artışın yeterli olmayacağını, olumsuz yaşama şartlarını düzeltmeyeceğini, bu nedenle kabul edilemez olduğunu ifade etmişlerdir” sözleriyle açıkladı.

‘TÜRK İŞ’İN DE İMZASI OLSUN İSTERDİK, OLMADI’

Müezzinoğlu bugün yaptığı açıklamada, “Asgari ücretteki artış oranını 2017 yılı için yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladık” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirliyor ve yaklaşık 6.5 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümet adına ise Çalışma Bakanı komisyonda yer alıyor. Müezzinoğlu, “Asgari ücret kararında işçi kardeşlerimiz adına asgari ücret anlaşmasının altında Türk-İş’in de imzasının olmasını isterdik, olmadı” dedi.

‘ENFLASYON BASKISI UZATMAYACAK’

Öte yandan asgari ücret geçmiş yılların aksine 2017 için tek defada yıl başında yapılacak artışla yıl boyunca geçerli olacak şekilde belirlendi. Geçmiş yıllarda komisyon yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı için ayrı ayrı iki artış oranı belirliyordu. Müezzinoğlu “İşveren talebi asgari ücretin iki kademeli olması şeklindeydi ama işçi kesiminden gelen talep yılın tamamında olsun şeklindeydi, onu değerlendirdik” dedi. BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ ise artış oranının son 10 yılda yapılanların en düşüğü olduğuna dikkat çekerek, “Son 15 yıldaki ortalama enflasyonu da göz önüne alırsak yüzde 8 oranında yapılan asgari ücret zammının enflasyonist baskı yaratacağını düşünmüyoruz” dedi.

Öte yandan gazetecilerin geçtiğimiz yıl uygulanan işveren desteğinin bu yıl devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulara ise Müezzinoğlu, “Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 arttığı için bir defaya mahsus 100 TL (işverene) destek verildi, bu yıl da aynı oranda olmasa da (destek) devam edecek mi değerlendirilecek” dedi.

Asgari ücret, 2016 için bekar bir işçi için brüt 1,647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1,300 lira olarak uygulanmıştı artış oranı yüzde 30 olmuştu.