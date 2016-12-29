Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücreti 2017 yılı için 1404 TL olarak açıkladı. Asgari ücrete yıllık yüzde 8 zam geldi. Dolar bazında asgari ücret 48 dolar azaldı.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücreti 2017 yılı için 1404 TL olarak açıkladı. Asgari ücrete yıllık yüzde 8 zam geldi. Dolar bazında asgari ücret 48 dolar azaldı.

İşte Bakan’ın açıklamalarından satır başları:

İş verenin de zorluklarını anlayarak onları da paylaşarak ülke koşullarıyla onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Hükümet olarak enflasyonu yüzde 6.5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını yüzde 8 olarak karara bağladık. Brüt asgari ücret 1777 TL. 50 kuruş. 1404 TL net asgari ücret. Evli ve üç çocuklu için 1500 TL.

Zammı kademeli olarak değil tek seferde yapıyoruz.

Az veren candan çok veren maldan.

DOLAR BAZINDA DÜŞTÜ

Asgari ücrete yıllık 104 TL zam yapılmasına rağmen dolar bazında asgari ücret 48 dolar azaldı. Geçen sene zamlı (1300 TL) asgari ücret 30 Aralık’ta 445 dolar iken bugün 1404 TL olan asgari ücret 397 dolara geriledi. TL cinsinden zam yapılmasına rağmen asgari ücret 48 dolar azaldı.