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Asgari ücret dolara yeniliyor

Asgari ücret 2017 yılında yüzde 8 zamla net 1404 TL'ye çıktı. Fakat dolar bazında 51 dolar azaldı. Asgari ücret son iki yıldır zamlanmasına rağmen dolara karşı yeniliyor. İşte 2002'den bu yana asgari ücretin dolar karşısındaki performansı...
Sozcu.com.tr
12:4029 Aralık 2016
Ekonomi
Asgari ücret dolara yeniliyor
Asgari ücret 2017 yılında yüzde 8 zamla net 1404 TL'ye çıktı. Fakat dolar bazında 51 dolar azaldı. Asgari ücret son iki yıldır zamlanmasına rağmen dolara karşı yeniliyor. İşte 2002'den bu yana asgari ücretin dolar karşısındaki performansı...
 YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR
 2002 184 251 937 126
 2003 225 999 000 135
 2004 318 233 475 227
 2005 350 257
 2006 380 281
 2007 419 295
 2008 503 429
 2009 546 359
 2010 599 396
 2011 658 427
 2012 739 386
 2013 803 451
 2014 891 414
 2015 1000 454
 2016 1300 448
 2017 1404 397

 

Son güncelleme: 12:4529.12.2016
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