Asgari ücret dolara yeniliyor

Asgari ücret 2017 yılında yüzde 8 zamla net 1404 TL'ye çıktı. Fakat dolar bazında 51 dolar azaldı. Asgari ücret son iki yıldır zamlanmasına rağmen dolara karşı yeniliyor. İşte 2002'den bu yana asgari ücretin dolar karşısındaki performansı...