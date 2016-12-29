Asgari ücret dolara yeniliyor

Asgari ücret 2017 yılında yüzde 8 zamla net 1404 TL'ye çıktı. Fakat dolar bazında 51 dolar azaldı. Asgari ücret son iki yıldır zamlanmasına rağmen dolara karşı yeniliyor. İşte 2002'den bu yana asgari ücretin dolar karşısındaki performansı...
| YIL
| ASGARİ ÜCRET (TL)
| DOLAR
| 2002
| 184 251 937
| 126
| 2003
| 225 999 000
| 135
| 2004
| 318 233 475
| 227
| 2005
| 350
| 257
| 2006
| 380
| 281
| 2007
| 419
| 295
| 2008
| 503
| 429
| 2009
| 546
| 359
| 2010
| 599
| 396
| 2011
| 658
| 427
| 2012
| 739
| 386
| 2013
| 803
| 451
| 2014
| 891
| 414
| 2015
| 1000
| 454
| 2016
| 1300
| 448
| 2017
| 1404
| 397
Son güncelleme: 12:4529.12.2016