Merakla beklenen haber geldi ve Mehmet Müezzinoğlu tarafından asgari maaşa gelecek zam miktarı açıklandı. Asgari maaş ne kadar oldu? 2017'de asgari maaşa kaç lira zam gelecek? İşte vatandaşın büyük umutlarla beklediği asgari maaşa zam haberi hakkında ayrıntılar...

Son dakika: Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari maaşa ne kadar zam geldi? (2017)

Merakla beklenen haber geldi ve Mehmet Müezzinoğlu tarafından asgari maaşa gelecek zam miktarı açıklandı. Asgari maaş ne kadar oldu? 2017'de asgari maaşa kaç lira zam gelecek? İşte vatandaşın büyük umutlarla beklediği asgari maaşa zam haberi hakkında ayrıntılar...

Asgari maaş ile geçinmeye çalışanlar için büyük gün geldi, asgari maaş ne kadar olacak? Vatandaşın geçim derdine deva olacak kadar bir zam gelecek mi? 2017’de asgari maaş ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar merak içersinde bekliyordu ve sonunda beklenen açıklama geldi. Asgari maaş ne kadar oldu?

ASGARİ MAAŞ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklama yapıldı ve bekleyiş sona erdi, yeni yılda asgari maaş 1404 lira olarak açıklandı.

TALEP 1600 LİRAYDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilceilerinden oluşan Asgari Ücert Tespit Komisyonu, 2017’de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranından anlaşması halinde , yeni asgari ücret rakamı Çalşıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak. Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık’ta bakanlıkta, ikinci toplantısını 12 Aralık’ta Türk-İş Genel Merkezi’nde, üçüncü toplantısını 21 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda düzenleyen komisyon, döründüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipiliğinde yapacak. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşünüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Türk-İş asgari ücretin 1600 TL olmasını isterken işveren 1300 lirada kalmasını istiyor. Hükümet ise her iki tarafın da asgari ücret konusunda mutabık olmasını istiyor.

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