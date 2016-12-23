Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaptığı son toplanın ardından asgari ücretle ilgili önemli kararlar aldı. Bu karar sonrası vatandaşlar "Asgari ücrete zam mı geliyor?" sorusunu sormaya başladı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam mı geliyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaptığı son toplanın ardından asgari ücretle ilgili önemli kararlar aldı. Bu karar sonrası vatandaşlar "Asgari ücrete zam mı geliyor?" sorusunu sormaya başladı.

Her zam döneminde Türkiye’de asgari ücret tartışmaları yaşanır. Komisyon toplanarak zam oranlarını duyurur. Çeşitli tartışmaların ardından bu sene de komisyondan zam haberi bekleniyor. Önceki gün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin artırılması konusunda bizi dizi karar aldı.

İŞ AĞIRLIĞINA GÖRE TESPİT

Alınan kararlara göre, çalışanların alacakları asgari ücretler, 2017 yılından itibaren yaptıkları işin ağırlığına göre tespit edilecek. Kademeli ücret artışı TUİK görevlilerinden geldi ve kurumun diğer üyeleri tarafından da benimsendi. Peki, komisyon bu konuyla ilgili nasıl kararlar aldı?

TÜRK-İŞ SICAK BAKIYOR

Asgari ücret ağır işlerde 1669, orta ağır işlerde 1485 lira, hafif işlerde ise 1380 lira olarak tespit edildi. Yani madende çalışan bir işçi ile basit işlerde çalışan işçinin asgari ücreti hiçbir zaman aynı olmayacak. Asgari ücretin net 1600 lira olmasını bekleyen Türk-İş ise bu öneriye sıcak bakıyor.