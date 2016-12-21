Avrasya Tüneli’nden günde 260 bin TL bekleniyor

Açıklanan rakamlara göre devlet Avrasya Tüneli'nden günde yaklaşık 260 bin TL kazanacak. Hazine garantisi fazlasının yüzde 30'u kamunun olacak. Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş miktarları hazine garantisinin oldukça altında. Hazine bu projeler için her gün zarar yazıyor.

Açıklanan rakamlara göre devlet Avrasya Tüneli'nden günde yaklaşık 260 bin TL kazanacak. Hazine garantisi fazlasının yüzde 30'u kamunun olacak. Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş miktarları hazine garantisinin oldukça altında. Hazine bu projeler için her gün zarar yazıyor.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan Avrasya Tüneli’nin açılışında yaptığı konuşmada günde 100-120 bin arası aracın Avrasya Tüneli’nden geçmesini beklediklerini açıkladı. Bu miktarın 68.500’ü hazine garantisi altında. 120 bin aracın köprüden geçeceğini varsaydığımızda geriye kalan 51 bin 500 araç için geçiş hasılatının yüzde 30’unu ise devlet alacak.

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Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretinin otomobiller için 4 dolar + KDV olacağı açıklanmıştı. Köprüden geçiş ücretinin yılbaşı sonrası 17 TL civarında olması bekleniyor. Böylece devletin fazla geçişlerden günde en az 260 bin TL, yılda ise 94 milyon lira kazanması bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ İYİ KAZANACAK 17 TL TÜNELİN BEKLENEN GÜNLÜK GEÇİŞ ÜCRETİ Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar artı KDV olarak belirlendi. Minibüsler ise 6 dolar + KDV ödeyecek.

OSMANGAZİ VE 3. KÖPRÜDE ZARARDAYIZ

Bu sene açılışı yapılan mega projelerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hazinenin günlük araç garantisi 135 bin idi. Osmangazi Köprüsü’nde ise bu rakam 40 bin. İki köprüden de söz konusu rakamların çok daha altında insan geçiyor.

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AVRASYA TÜNELİ KAÇA MAL OLDU?

Avrasya Tüneli olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi projesinin temeli 2011 yılında atıldı. Projeyi Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım (ATAŞ) şirketi inşa etti. Tünelin yapımının 1.3 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. Ataş, tüneli 24 yıl 5 ay işletecek. Sonunda tüneli kamuya devredecek.

AÇILIŞ ERTELENDİ

Öte yandan Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması yarına ertelendi. Açılış töreni için konulan ekipmanların sökülmesi işleminin uzun süresinden dolayı açılış ertelendi. Vatandaşlar yarın saat 07:00-21:00 arasında tüneli kullanabilecek. 1 Ocak’tan sonra tünel 24 saat kullanılabilir olacak.