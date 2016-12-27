Bakan’dan taşeron işçilere kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, kadro bekleyen işçilerin biraz daha sabretmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Müezzinoğlu, taşeron ve hizmet alımı ile çalışan işçilerin 2017 yılında kadroya alınacakları yönünde beklentilere açıklık getirdi. Müezzinoğlu, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde özel bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldiği programda konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, yeni yıl öncesi kadro bekleyen taşeron işçileri üzecek açıklamalarda bulunarak, “Benim için bugünün en zor sorusu, en sona kaldı. Taşeron dedikleri veya hizmet alımı ile çalışanların kadroya geçmesi. Bir süre daha sabredecekler” dedi.

“DEVLET GÜVENCESİ BİRAZ DAHA SABIR İSTİYOR”

Bakan Müezzinoğlu, taşeron işçilere verdikleri söz için planlamalarını sürdürdüklerini dile getirerek, “Biz şu anda onlara verdiğimiz sözü tutmanın planlamalarını yapıyoruz. Ama önemli olan alın teriyle, namusunuzla, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işin var olmasıdır. Şu an da o hizmet alınıyor. O hizmetin karşılığında, alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında o sözümüzü de tutacak, sizleri de devletin güvencesi veya millet, en büyük güvence millettir. Milletin güvencesine dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun ‘2017 yılında emekliye promosyon müjdesi olacak mı' sorusuna ise Bakan Müezzinoğlu, “Emeklilerimiz hep başımızın tacı. O müjde bana ait değil. O müjdeyi inşallah Başbakanımız şekillendirecek” diye cevap verdi.