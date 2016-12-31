Bakanlık yetkilisi açıkladı: ‘Siber saldırı altındayız’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın 15 Temmuz'dan bu yana sürekli olarak siber saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Yetkili, yakın zamanda bu siber saldırıların daha da arttığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın 15 Temmuz'dan bu yana sürekli olarak siber saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Yetkili, yakın zamanda bu siber saldırıların daha da arttığını kaydetti.

Hürriyet’e konuşan bakanlık yetkilisi, BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyerek şunları ifade etti: “Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi”

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.