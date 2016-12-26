Balıkesirli üreticilerden zeytinyağında ‘tağşiş’ tepkisi

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, tağşiş yapan (hileli mal karıştıran) başka illerdeki firmaların Edremit Körfezi'nin ve Ayvalık'ın adını kullanarak üretim yapmalarına tepki gösterdi. Semerci, "Tağşiş yapan firmalara en ağır cezalar verilmeli. Üretim yapmalarına kesinlikle izin verilmemeli. Bu hem üreticiye, hem devletin desteklerine yapılan haksızlıktır" dedi.

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, tağşiş yapan (hileli mal karıştıran) başka illerdeki firmaların Edremit Körfezi'nin ve Ayvalık'ın adını kullanarak üretim yapmalarına tepki gösterdi. Semerci, "Tağşiş yapan firmalara en ağır cezalar verilmeli. Üretim yapmalarına kesinlikle izin verilmemeli. Bu hem üreticiye, hem devletin desteklerine yapılan haksızlıktır" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyuna geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Zeytinyağında tağşiş yapan firmaların genelde aynı firmalar olması dikkat çekti. Farklı illerde karışım üretim yaparak bölgenin isminin kullanılmasına tepki gösteren Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, Edremit Körfezi’nin adını, ‘zeytinyağında tağşiş yapılıyor’ diye kirletmeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Edremit Körfezi’nde en kaliteli yağların üretildiğini savunan Semerci, yağlara Edremit Körfezi’nde isimler verilmesinin bölgeye zarar verdiğini söyledi. Bölge yağlarını kullanmak isteyenlerin üretim yerlerine de dikkat etmesini isteyen Semerci şöyle konuştu:

“Edremit Körfezi’nde üretilmediği halde, Ayvalık zeytinyağları diye satılan tağşiş zeytinyağlarını üreten firmaları bakanlık yayınladı. Bu yayınlanan isimlerde Edremit Körfezi’nden hiçbir firmanın adı yoktur. ‘Zeytinyağı’ diye az bir zeytinyağı içine karıştırılan pamuk, kanola ve aspir gibi çeşitli yağlar üretilen, menşei belirsiz ürünlerin piyasada satıldığını duyuyoruz. Bunları yapanlar da Ayvalık’ın adını kullanıp Körfezimizin zeytinyağlarının adını kirletiyorlar.”

‘HAİNLER İSTİSMAR ETMEKTE’

Edremit Körfezi’nde binlerce yıldır zeytinyağı üretildiği kaydeden Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, sözlerine şöyle devam etti:

“Yılda 30 bin ton zeytinyağı üreten bölgemiz, Anadolu’nun en eski zeytinyağı üretim medeniyetlerindendir. Bu bölgede üretilen ürünlerin sadece Türkiye’de değil, dünyaca tanınırlığı ve kalitesi malumdur. Maalesef hainler bu ürünü istismar etmekte, bölgeyle hiçbir alakası olmadığı halde Edremit Körfezi’nin adını markalaşmış gibi göstererek, tüketicileri aldatmaya çalışmaktadırlar. Bakanlık bir takım istismarcıları yayınlıyor. Ancak tüketicinin de bu konuda son derece uyanık olması gerekmektedir. Edremit Körfezi’nin adını zeytinyağında istismarcılara lekeletmeyiz. Buradan tüketicilere muhakkak Tarım Bakanlığı izinli ürünleri kullanmalarını, etiketsiz ve markasız hiçbir ürünü almamalarını, aldıkları ürünlerin üzerindeki kimlikleri çok iyi kontrol etmelerini öneririz.”

İHA