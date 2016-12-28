Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Borçlulara müjdeli haber geldi!

Çek, senet ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişiler kara listeden nasıl çıkarım diye merak ediyor. Peki borçlular kara listeden nasıl çıkacak? Bankacılık sisteminde yapılacak yeni düzenleme borçluları sevindirdi...

Çek, senet ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişiler kara listeden nasıl çıkarım diye merak ediyor. Peki borçlular kara listeden nasıl çıkacak? Bankacılık sisteminde yapılacak yeni düzenleme borçluları sevindirdi...

Kredi kartı, kredi, çek, senet borçları olanlar bankaların kara listesine girdiklerinde ilk merak ettikleri soru, kara listeden nasıl çıkılıyor oluyor. Borçlarını ödeyemedikleri için kara listeye giren ve bankalar tarafından bu yüzden reddedilen kişilere temiz bir ticari sayfa açılacak.

TÜM SİCİLLER TEMİZLENİYOR

Tüm siciller temizlenecek ve kara liste tarihe karışacak. En son sicil affı 2009’da yapılmıştı. Daha sonra, bankalar kendi kayıtlarını tutmaya devam etti. Yasal takibe düşenler krediye başvurduğunda, ticari sicilleri yüzünden reddediliyordu. Kara listeye girenlerin bir daha bankadan kredi, kredi kartı veya çek defteri alması nerdeyse imkansız. Sicil affından sonra kredilere ulaşmak kolaylaşacak.

13.8 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Gündemde olan sicil affı banka kayıtlarını da içermekte. Yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Türkiye ticaretinde beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen sicil affı ile 11.5 milyon kişi ile 2.3 milyon şirket kara listeden çıkacak. Bunun için yasa çıktıktan sonra şahısların ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekiyor. Bankalar borcunu ödeyeni kara listeden çıkaracak. Siciller temizlenince esnaf, can suyu niteliğindeki kredilere ulaşabilecek. Ödenmemiş çek, kredi kartı, alınan tüketici, diğer bireysel krediler ve ticari kredilerin ödenmemesi nedeniyle yasal takibe uğrayan milyonlarca kişi ve şirketin belirlenen şartları yerine getirmesi durumunda kredi sicili temizlenecek.