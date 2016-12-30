Borajet, ABD’lilere satıldı

Borajet'in yeni sahibi, 260 milyon dolar ödeyen SBK Holding oldu. Satın alma görüşmelerinin son 10 günde hız kazandığı belirtildi. Tarafların bugün hisse devrine ilişkin el sıkıştıkları öğrenildi.

Borajet'in yeni sahibi, 260 milyon dolar ödeyen SBK Holding oldu. Satın alma görüşmelerinin son 10 günde hız kazandığı belirtildi. Tarafların bugün hisse devrine ilişkin el sıkıştıkları öğrenildi.

İş adamı Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet Havayolları satıldı. Hürriyet Gazetesi’nden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Türkiye’nin yurt için yurt dışı birçok noktaya uçuşu bulunan havayolu şirketini Amerikalılar satın aldı. Borajetin yeni sahibi SBK Holding oldu.

Taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Borajet’in satın alınması fikri, Eylül ayı sonunda New York’ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme geldi.

Anılan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen bir çok büyük şirketin yöneticileriyle buluşmuştu.

Bugün karara bağlanan Borajet’in satın alınması işlemi anılan toplantının sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve bir de iş jeti bulunan Borajet’te 500 kişi çalışıyor. İş adamı Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu yüzde 100 hissenin tamamının SBK Holding’e geçtiği öğrenildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “ABD’lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3. havalimanı projesi. ABD’liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor” dedi.

Aynı kaynak son dönemlerde Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişinin azaldığına dikkat çekerek söz konusu satın almanın önemine işaret etti.

SBK Holding daha önce de, Biofarma İlaç ve Münir Şahin İlaç’ı satın almıştı.