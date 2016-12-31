Bozoğlu: ‘Asgari ücret açlık sınırının bile altında’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekonomi Başdanışmanı Dr. Turgay Bozoğlu Asgari Ücret tespit komisyonun 2017 yılı için belirlediği 1,404 liralık yeni ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bile altında kaldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekonomi Başdanışmanı Dr. Turgay Bozoğlu Asgari Ücret tespit komisyonun 2017 yılı için belirlediği 1,404 liralık yeni ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bile altında kaldığını söyledi.

Bozoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2017 yılı ücreti kararı için yaptığı yazılı açıklamada, “5,5 milyon asgari ücretliyi yakından ilgilendiren toplantıda insan onuruna yakışan bir ücret yerine emekçilere yine ölümle yaşam arasında bir ücret reva görüldü” dedi. Asgari ücretin çalışanın kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşam sağlayabilecek düzeyde, açlık sınırının üzerinde olması gerektiğine dikkat çeken Bozoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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“TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak yayınladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre 2016 yılı aralık ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.432 TL'dır. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.655 TL'dır. Yani mevcut şartlarda net asgari ücret dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bile altında kalmaktadır.”

Emekçilerin aile bütçesinde önemli yere sahip olan gıda harcamaları ekmek zammı, et, yaş ve sebze meyve fiyatlarındaki artışla geçimlerini iyice zorlaştırdığına dikkat çeken Dr. Bozoğlu, “Ülkedeki kötü ekonomi yönetimi ve bu konudaki basiretsizliğin bütün külfeti de maalesef yine emekçi kesimin sırtına yüklenmekte” dedi.

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“EKONOMİK GELİŞMENİN EN ÖNEMLİ KOŞULLARI DEMOKRASİ VE ŞEFFAFLIK”

Son açıklanan ekonomik göstergelerin 2016 yılının son derece kötü ve geleceğe yönelik umutsuz bir şekilde kapandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bozoğlu, “Aralık ayında ekonomi güven endeksi yılın en düşük düzeyine geriledi. Ekonomik faaliyetlerde üreticilerin ve tüketicilerin geleceğe ilişkin beklentileri giderek olumsuzlaşıyor. Ekonomik gelişmenin ve istikrarın en önemli koşullarını demokratik kurumların tesisi ve şeffaflık oluşturmaktadır. Bunlar anlamını yitirdikçe ekonomiyi ayakta tutmanız mümkün değildir” diye konuştu.

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“AÇILAN İŞYERİ SAYISINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ VAR”

Bozoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, 2015 Ocak-Kasım ayları arasında kurulan şirket sayısının 60 bin 583 olduğunu ancak bu rakamın 2016 yılının aynı döneminde 58 bin 891'e düştüğünü belirterek, “ Yine 2015 yılında gerçek kişilerin kurduğu iş yeri sayısı 41 bin 957 iken bu yıl bu rakam 36 bin 713'e gerilemiş. Ekonomi alanında işlerin iyi gitmediğini, vatandaşlarımızın geleceğe umut içinde bakamadığını maalesef kurulan işyerleri sayısındaki dramatik düşüşte anlatmaktadır” dedi.

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“7 MİLYON İŞSİZ VAR”

Dr. Bozoğlu, ekonomideki bir diğer vahim konunun da işsizlik olduğunu belirterek, “Bugün ülkemizde iş bulmaktan ümidini kesenleri de eklediğimizde yaklaşık 7 milyon işsiz var. Her 4 gençten birinin ne işi var, ne okulu. Bu son derece tehlikeli bir durum. Devlet olarak gençlere sahip çıkmamız gerekli” uyarısında bulundu.