Cemaat ve vakıflara hafriyat beleş

İstanbul’da cemaat ve vakıflar, okul ve yurt inşaatında çıkan hafriyatın bedelini ödemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından cemaat ve vakıflara yapılan bedelsiz bina tahsisleri kıyağına şimdi de hafriyat (inşaat atığı) ücretleri eklendi. CHP'lilerin karşı çıktığı düzenleme şöyle yapıldı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz temmuz ayında Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Riva ve Ömerli'de yer alan 134 bin 573 metrekarelik ormanlık alanı 10 milyon 683 bin 117 lira ödeyerek hafriyat alanı olarak tahsis ettirmişti. Ekim ayında da Orman Bölge Müdürlüğü'ne 25 milyon 727 bin 353 lira ödenerek Arnavutköy İlçesi Bolluca'da yer alan 585 bin 675 metrekarelik orman alanının hafriyat dökümü için tahsisi yapıldı.

YENİ EKLEME YAPILDI

Her iki tahsis kararında da devlete ait her derecedeki okul binaları, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve mabetlerin inşa, bakım ve onarımı esnasında ortaya çıkan hafriyat atıklarının döküm bedellerinin işletmeci İSTAÇ'ın tarifesi üzerinden yüzde 20 indirimli olarak İBB Başkanlığı tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Ocak ayına gelindiğinde İBB dikkat çekici bir değişikliğe imza attı. Hafriyat dökümü için alınan iki meclis kararındaki devlet okulları ile ilgili düzenlemeye “5737 sayılı Vakıflar Kanunu'na tabi vakıfların (yeni vakıflar, mülhak vakıflar ve cemaat vakıfları) yapmış olduğu her derecedeki okul binaları, orta ve yüksek öğrenci yurtları, mabetler ve kurumsal binalar” da eklendi.

Hemen uygulamaya geçildi

Kararın alındığı 16 Aralık günü alınan hafriyat alanlarının tahsisi ile ilgili iki karar daha alındı. Şile Sahilköy'de Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 milyon 221 bin lira ödenerek 122 bin 446 metrekarelik ormanlık alan ile aynı yerde aynı rakam ödenen 102 bin metrekarelik ormanlık alan hafriyat sahası işletilmek üzere İSTAÇ'a verildi. Bu iki tahsis kararına da cemaat ve vakıfların yurt ve okul binalarının hafriyat bedelinin İBB tarafından ödeneceğine ilişkin düzenleme eklendi.

2016 tarifesine göre İstanbul'da bir kamyon hafriyat döküm bedeli 170 TL civarında. Ortalama bir inşaatın hafriyatı için yaklaşık 5-6 bin lira harcama yapılıyor.