CHP’den KOSGEB tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa esnafa verilen KOSGEB kredilerindeki usule tepki gösterdi. Ağababa esnafın sisteme girmekte çok zorlandığını belirtirken kredi çıkan bazı esnafların ise bankalardan ret yediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa esnafa verilen KOSGEB kredilerindeki usule tepki gösterdi. Ağababa esnafın sisteme girmekte çok zorlandığını belirtirken kredi çıkan bazı esnafların ise bankalardan ret yediğini belirtti.

Ağbaba KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz kredinin skandala dönüştüğünü kaydederek, “Başvuran her 100 firmadan 6'sına kredi onayı çıktı. Onların da çoğu bankalardan geri çevriliyor. Madem esnafa verecek paranız yoktu, neden binlerce kişiyi günlerdir oyaladınız?” dedi.

BU NASIL CAN SUYU? ORTADA SU YOK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, KOSGEB tarafından Türkiye genelinde küçük ölçekli işletmelere ‘Can Suyu' olarak verilmesi düşünülen 50 bin TL'lik faizsiz kredinin skandala dönüştüğünü kaydetti. Ağbaba, “Bu nasıl can suyu, ortada su yok. Can suyu kurudu.”dedi.

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AKP, ESNAFA KREDİ VERMEK İÇİN DEĞİL VERMEMEK İÇİN ÇABALIYOR

Ekonomi Bakanlığı tarafından KOBİ'lere KOSGEB üzerinden ilk 12 ayı ödemesiz gerisi üçer aylık taksitler halinde geri ödemeli olarak verileceği duyurulan 50.000 TL faizsiz kredinin müracaatlarının esnafı ve muhasebecileri çileden çıkardığını kaydeden Ağbaba, “KOSGEB sisteminin sürekli kilitlenmesi, başvuru yapmak isteyenlerin sisteme girememesi,gece geç saatlerde bilgisayardan giriş yapılabilmesi, sadece 3 gün süren başvurular nedeniyle KOSGEB binalarının önünde uzun kuyruklar oluşması, AKP Hükümetinin bu krediyi vermek için değil vermemek için çabaladığının göstergesidir.” dedi.

KAMERA KARŞISINDA BAŞKA, UYGULAMADA BAŞKA

Ağbaba, “Bu kadar bürokratik engele rağmen Malatya'da Bin 925 esnafın başvuru yapabildiğini, başvuranlar arasından 117 sine destek çıktığını belirterek, Anadolu'nun pek çok kentinden bu manzaralarla karşılaşmak mümkün. İl kotaları nedeniyle Erzurum'da 90, Van'da 120, Bayburt'ta 16 firma kredi onayı alabildi. Madem hazinede paranız yok, madem kasanız boş neden insanların hayalleriyle oynuyorsunuz? Neden on binlerce esnafı, personellerini, muhasebecilerini günlerdir oyalıyorsunuz? Müjde verirken kamera karşısına geçenler, şimdi saklanacak yer arıyorlar. Kamera karşısında başka konuşup, uygulamada başka davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

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244 BİN BAŞVURUDAN 15 BİNİ KABUL EDİLDİ

Kredisi onaylanan esnafın da çilesinin devam ettiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Türkiye genelinde başvuru yapan 244 bin 890 işletmeden yalnızca yüzde 6’lık dilime giren 15 bin kişinin kredisi onaylanırken, bu 15 bin esnafın da sevinçleri çok kısa sürdü. İşletme sahiplerinin büyük bir kısmına bankalar ‘finansal yönden uygunluğunuz yok’ gerekçesiyle kapıdan geri çevirdi. Yüz binlerce esnafın kredi için başvuru yapması, binlercesinin başvuru yapmak isteyip de yapamaması, başvuru yapanların arasından çok azına kredi verilmesi, kredi alacakları açıklananların bankaların gazabına uğraması kamuoyunda,' hazinede paranın olmadığı, hükümetin krizi geçiştirmek için pansuman yöntemler uyguladığı, bu amaçla adına ‘müjde' diyerek toplumun tüm kesimlerinin kandırılmaya devam ettiği yorumlarına sebep olmaktadır.

Başvurularda hangi kriterler dikkate alınmıştır?Kredisi onaylananlar ile onaylanmayanlar arasındaki fark nedir? On binlerce esnafın kafasına takılan sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır.Ayrıca esnafların büyük talebinden hareketle, KOSGEB'e ayrılan ödenek artırılarak daha fazla esnafın kredi desteği alması sağlanmalıdır ” dedi.