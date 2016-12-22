Çin’den flaş ABD kararı

Çin'in ABD hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarda ayarlamalara gidebileceği açıklandı. Çin elinde en çok ABD tahvili bulunduran ülke konumunda.

Çin'in ABD hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarda ayarlamalara gidebileceği açıklandı. Çin elinde en çok ABD tahvili bulunduran ülke konumunda.

Çin Devlet Döviz Yönetimi Kurumu’nun (SAFE) yetkilisi Li Hongyan, Çin’in ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarda ayarlamalara gidebileceğini, ABD Hazine tahvil portföyünün azaltılmasının ise taktik bir

hamle olacağını belirtti.

Aynı basın toplantısında konuşan kurumun sözcüsü Wang Chunying ise Çin’in bu yıl hem hızlı hem de yüksek miktarda yurtdışına doğrudan yatırım yaptığını belirterek büyük ölçekli sermaye çıkışlarını kontrol altına almak için “ekonomik döngü karşıtı” adımlar atması gerektiğini belirtti.

ÇİN ZİRVEDE

ABD Hazinesini finanse eden yabancı devletler sıralamasında 1 numarada yer alan Çin yer alıyor. Liste’de Türkiye ilk 25 ülke arasında bulunuyor.

