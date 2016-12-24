Consumer Reports Mac Book Pro’yu tavsiye etmedi

Apple tarihinde bir ilk... Consumer Reports ilk kez bir Apple laptopunu müşterilere tavsiye etmedi. Gerekçe ise cihazın standartlara uymayan şarj ömrü. Test edilen bazı cihazların 19 saat bazılarının ise sadece 4 saat şarj ömrü olduğu iddia edildi.

Apple tarihinde bir ilk... Consumer Reports ilk kez bir Apple laptopunu müşterilere tavsiye etmedi. Gerekçe ise cihazın standartlara uymayan şarj ömrü. Test edilen bazı cihazların 19 saat bazılarının ise sadece 4 saat şarj ömrü olduğu iddia edildi.

CNBC’nin haberine göre; Apple tarihinde ilk kez bir MacBook Consumer Reports tarafından müşterilere tavsiye edilmemiş oldu. 1936’dan beri tüketiciler için ürünleri inceleyen yayın organı Consumer Reports yeni MacBook Pro’nun standardı olmayan şarj ömrü yüzünden tavsiye edilmediğini belirtti.

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Consumer Reports’un araştırmasına göre satın alınan üç yeni MacBook üzerinde test yapıldı. Apple MacBook’un şarj ömrünün 10 saat civarında olduğunu belirtirken test edilen 3 MacBook’un şarj ömürlerinin 4 saat ile 19 saat arasında değişkenlik gösterdiği belirtildi.

‘MACBOOK PRO’DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK GÖZLEDİK’

Consumer Reports’tan Jerry Beilinson yaptığı açıklamada,“Normalde laptoplarda modelden modele şarj ömründe yüzde 5’lik bir fark gözlenebilir. Fakat MacBook Pro’da büyük bir değişiklik gözledik“ dedi.

Laptoplar için verdikleri puanlarda şarj ömrünün çok önemli olduğunun altını çizen Beilinson,“MacBook Pro’nun üç modeli de belirtilen şarj ömürünün altında kaldı ve testimizi geçemedi“ dedi. CNBC Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtti.