Consumer Reports Mac Book Pro’yu tavsiye etmedi

CNBC’nin haberine göre; Apple tarihinde ilk kez bir MacBook Consumer Reports tarafından müşterilere tavsiye edilmemiş oldu. 1936’dan beri tüketiciler için ürünleri inceleyen yayın organı Consumer Reports yeni MacBook Pro’nun standardı olmayan şarj ömrü yüzünden tavsiye edilmediğini belirtti.
Consumer Reports’un araştırmasına göre satın alınan üç yeni MacBook üzerinde test yapıldı. Apple MacBook’un şarj ömrünün 10 saat civarında olduğunu belirtirken test edilen 3 MacBook’un şarj ömürlerinin 4 saat ile 19 saat arasında değişkenlik gösterdiği belirtildi.
Consumer Reports’tan Jerry Beilinson yaptığı açıklamada,“Normalde laptoplarda modelden modele şarj ömründe yüzde 5’lik bir fark gözlenebilir. Fakat MacBook Pro’da büyük bir değişiklik gözledik“ dedi.
Laptoplar için verdikleri puanlarda şarj ömrünün çok önemli olduğunun altını çizen Beilinson,“MacBook Pro’nun üç modeli de belirtilen şarj ömürünün altında kaldı ve testimizi geçemedi“ dedi. CNBC Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtti.