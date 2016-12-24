Deutsche Bank’a Trump kıyağı mı?

Deutsche Bank'a kesilen 14 milyar dolarlık cezanın 7 milyar dolara indirilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. ABD'de Donald Trump'ın 360 milyon dolar borcu olduğu Deutsche Bank'ın borcunun indirilmesinde parmağı olduğu iddia ediliyor.

Deutsche Bank'a kesilen 14 milyar dolarlık cezanın 7 milyar dolara indirilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. ABD'de Donald Trump'ın 360 milyon dolar borcu olduğu Deutsche Bank'ın borcunun indirilmesinde parmağı olduğu iddia ediliyor.

Deutsche Bank’ın 14 milyar dolar civarında olan borcunun pazarlıklar sonucu 7.2 milyar dolara indirilmesi ABD’de büyük tartışma konusu oldu. İddialara göre seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacak olması cezanın indirilmesinde büyük rol oynadı.

BORÇLARI ERTELENMİŞTİ

Trump’ın Deutsche Bank’a 360 milyon dolarlık kredi borcu bulunuyor. Banka Trump’ın ABD Başkanlığı görevini yürütmesi üzerine borçlarının vadesini 2024’e kadar ertelediğini duyurmuştu.

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İşte Trump’ın borçları:

Chicago'daki Trump Tower, Deutsche Bank'la 2014'te imzalanan anlaşmayla 69 milyon dolara ipotek ettirilmiş.



Trump'ın Miami'deki golf kulübü ve tatil köyü için, Deutsche Bank'tan toplam 125 milyon dolar kredi alındı.



Beyaz Saray'ın hemen yakınındaki Trump Oteli için de Trump'ın 170 milyon dolar borcu var.

