Dış ticaret açığı Ocak-Kasım'da ise yüzde 11.8 azalışla 50.4 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı 50.4 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım'da ise yüzde 11.8 azalışla 50.4 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ve Ocak-Kasım döneminde ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti.

*Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 4.1 azalışla $4.11 milyar dolar. (Öncü veri: $ -4.12 milyar )

*Dış ticaret açığı Ocak-Kasım’da ise yüzde 11.8 azalışla 50.4 milyar dolar.

*İhracat Kasım ayında yüzde 9.7 artarak 12.82 milyar dolar, Ocak-Kasım’da yüzde 1.7 azalarak 129.8 milyar dolar.

*İthalat Kasım ayında yüzde 6 artarak 16.93 milyar dolar, Ocak-Kasım’da yüzde 4.8 azalarak 180.2 milyar dolar oldu.