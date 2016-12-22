Doğalgaz talebinin karşılanmasında sıkıntı çekiliyor

BOTAŞ, havaların soğuması nedeniyle evsel tüketimde meydana gelecek artışı dikkate alarak, 14 Aralık sabahından itibaren özel sektöre ve EÜAŞ’a ait santrallere verdiği doğalgazı yüzde 50 azaltmıştı.
Reuters’a bilgi veren enerji sektörü kaynakları, soğuk hava nedeniyle Türkiye’nin günlük doğalgaz tüketiminin 200 milyon metreküpün üzerine çıktığını ve talebin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığını belirttiler.
BOTAŞ’ın özellikle evsel tüketimdeki talebi karşılamak için bazı tedbirleri devreye koyduğunu kaydeden bir sektör kaynağı, “Bu kapsamda BOTAŞ doğalgaz çevrim santrallerine verdiği doğalgazda dün itibariyle kesintiyi yüzde 90’a çıkardı… BOTAŞ ayrıca bazı sanayi kuruluşlarından kritik olmayan üretimlerini azaltmasını tavsiye etti” dedi.
Aynı kaynak, bugünden itibaren Marmara Ereğlisi’nden kamyonlara LNG ikmalinin de durdurulduğunu bildirdi. Türkiye’nin doğalgaz aldığı Rusya, Azerbaycan, İran gibi tedarikçilerden doğalgaz akışında herhangi bir sorun olmadığını kaydeden kaynaklar, şu an için bir elektrik kesintisine yönelik
tedbirin söz konusu olmadığını bildirdi. Bir başka kaynak, birkaç güne kadar teslim alınacak LNG gemilerinin gaz talebinin karşılanmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.
REUTERS