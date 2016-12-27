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Dolar ne kadar oldu?

Yurt dışı piyasalardaki Noel rehavetiyle piyasalar sakin görünümünü devam ettiriyor.
Sozcu.com.tr
08:1927 Aralık 2016
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu?
Yurt dışı piyasalardaki Noel rehavetiyle piyasalar sakin görünümünü devam ettiriyor.

Sabah saat 08:11’de dolar/TL 3.5146/3.5173 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 3.6703/3.6742 TL’den işlem görmekte.

Kapalıçarşı’da gram altın 128.5 TL’den, çeyrek altın 212 TL’den, yarım altın 424 TL’den, tam altın ise 839 TL’den alıcısını buluyor.

Merkez Bankası bugün saat 14:00’da Aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu özetlerini açıklayacak.

TÜİK ise 2 bin dolar zenginleştiğimiz GSYH revizyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Son güncelleme: 08:2027.12.2016
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