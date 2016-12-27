Dolar ne kadar oldu?

SIRADAKİ HABER
Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Sabah saat 08:11’de dolar/TL 3.5146/3.5173 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 3.6703/3.6742 TL’den işlem görmekte.
Kapalıçarşı’da gram altın 128.5 TL’den, çeyrek altın 212 TL’den, yarım altın 424 TL’den, tam altın ise 839 TL’den alıcısını buluyor.
Merkez Bankası bugün saat 14:00’da Aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu özetlerini açıklayacak.
TÜİK ise 2 bin dolar zenginleştiğimiz GSYH revizyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.