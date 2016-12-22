Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Yurtdışında Noel tatilinin yaklaşmasıyla işlem hacminin azalması nedeniyle dolar/TL 3.50 seviyesinde yatay seyrine devam ediyor.

Yeni yıl ve Noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmaya başlamasıyla dolar/TL’de hacimlerin de azalmaya devam etmesi bekleniyor.

TCMB’nin piyasa beklentilerinin önemli bir bölümünün aksine kısa vadeli faizlerde artırıma gitmemesi sonrası dolar/TL yönünü yukarı çevirmiş ancak hareket kalıcı olmamıştı.

TCMB politika faizi ve faiz koridorunun üst bandında artırım beklentilerine karşılık politika faizini yüzde 8’de, koridorun üst bandını ise yüzde 8.5’te tuttu.

PPK kararının ardından 3.5440’a kadar yükselen dolar/TL , dün ise günü 3.5130 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 08:38’de 3.5135/3.5160 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 3.6665/3.6698 seviyesinde güne başladı.

Bankacılar başta anayasa değişiklik teklifi olmak üzere siyasi gelişmelerin de piyasalarda takip edildiğini belirtirken bir diğer taraftan jeopolitik gelişmeler de piyasalarda izlenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda dün El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarda ve bombalı araçlarla düzenlenen saldırılarda toplam 14 askerin hayatını kaybetti, 33 asker de yaralandı. Öte yandan dün TSK 138 DEAŞ’lının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.