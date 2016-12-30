Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

Gelişen savaş teknolojisi, savaş makinalarının da fiyatlarını yukarı çekiyor. Bilgisayar oyunlarından bilinen elektro manyetik top da dahil geleceğin teknolojisini içeren yeni silahların bazılarının fiyatı, küçük bir ülkenin yıllık kazancına denk geliyor. Therichest.com, fiyatı bilinen en pahalı savaş makinelerini sıraladı...
15. Bell-Boeing V-22 Osprey Adet değeri: 72.1 milyon dolar
Boeing tarafından üretilen çok amaçlı askeri helikopterlerden ABD donanmasında ve Japon ordusunda bulunuyor.
14. F-35 Lightning II Adet değeri: 100 - 120 milyon dolar
5. nesil savaş uçağı F-35, ABD'li Lockheed Martin şirketinin aralarında TÜrkiye'nin de bulunduğu 10 kadar ülke ile birlikte üretiliyor. Türkiye'nin, F-35'lerden önümüzdeki yıl 2 adet teslim alması bekleniyor. Türkiye F-35'lerden toplamda 100 adet almayı planlamakta.
13. F-22 Raptor Adet değeri: 150 milyon dolar
Lockheed Martin tarafından geliştirilen bir başka savaş uçağı F-22'den ABD'nin elinde 200'e yakın bulunuyor.
12. Grumman E-2D Advanced Hawkeye Adet değeri: 232 milyon dolar
Grumman tarafından üretilen Hawkeye'lar, ABD ordusunda hava ve karadan gelecek olası tehlikelere karşı erken uyarı uçağı olarak görev alıyor.
11. Arleigh Burke DDG 51 Destroyer Değeri: 1.843 milyar dolar
Arleigh Burke sınıfı 51 numaralı savaş gemisi 1991 yılında hizmete girdi.
10. INS Vikramaditya Değeri: 2.35 milyar dolar
Eski adı Bakü olan Kiev sınıfı uçak gemisi, 2004 yılında Rusya tarafından Hindistan'a satıldı.
9. Liaoning Değeri: 2.4 milyar dolar
Yapımına Sovyetler döneminde başlanan Kutznetsov sınıfı uçak gemisi, yüzde 68'i tamamlandığında yapımı durdurulmuştu. Ukrayna'nın el koyduğu ve varyag ismini verdiği gemi, Çin'e turzim için kullanılması şartıyla satılmıştı. Ancak Çin donanması, gemiye dümen, silah ve kontrol sistemleri takarak adını Liaoning olarak değiştirdi ve yapımını tamamlayarak aktif görevde kullanmak üzere denize indirdi.
. Virginia Sınıfı Denizaltı Adet değeri: 2.688 milyar dolar
Virginia sınıfı nükleer denizaltılardan ABD donanmasında aktif serviste 13 adet bulunuyor.
7. USS America (LHA-6) Değeri: 3.4 milyar dolar
America sınıfı anfibi savaş gemisi LH6, aynı zamanda uçak gemisiolarak da kullanılabiliyor.
6. Charles De Gaulle Değeri: 4 milyar dolar
Fransız donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle, Avrupa ülkeleri donanmaları arasında görevdeki en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip. Üzerinden Fransız Rafale ve ABD'li F-18 uçaklarının da kalkabildiği gemi nükleer enerji ile çalışıyor.
5. HMS Astute Değeri: 5.5 milyar dolar
Birleşik Krallık donanmasının en pahalı denizaltısı olan HMS Astute 2010'da hizmete girdi.
4. USS George H.W. Bush (CVN-77) Değeri: 6.2 milyar dolar
ABD donanması tarafından 2009'da hizmete alınan ve Nimitz sınıfı olarak üretilen son uçak gemisi olan George H.W. Bush, 100 bin ton kapasitesiyle 90 kadar hava aracını güvertesinde barındırabiliyor.
3. DDG 1000 Zumwalt Sınıfı Savaş Gemisi Değeri: 7.5 milyar dolar
ABD donanmasının en yeni ürünlerinden olan savaş gemisi Zumwalt, hayalet gemi olma özelliği ile düşman radarlarında sadece bir balıkçı teknesi büyüklüğünde iz bırakıyor. Zumwalt'a oyunseverlerin Quake 2 oyunundan bildikleri elektro manyetik top (Railgun) takılıp denenmişti.
2. HMS Queen Elizabeth Değeri: 9.3 milyar dolar
Yapımı 2014'te tamamlanan uçak gemisi, Birleşik Krallık Donanması'na 2017 yılında dahil edilmesi planlanıyor.
1.USS Gerald R. Ford Değeri: 12.8 milyar dolar
Adını eski ABD Başkanı Gerald Ford'dan alan gemi, 2017 yılında ABD donanmasında aktif göreve başlaması bekleniyor. 75 uçak kapasiteli gemi, sahip olduğu elektromanyetik silah sistemleri ile geleceğin savaş gemisi olarak gösteriliyor.