E.C.A. Serel 2017’ye parlak fikirlerle giriyor

E.C.A. SEREL 2016’nın son günlerini yaşadığımız şu günlerde yeni nesil teknolojilerini tanıttı.

E.C.A. ve SEREL 2017'ye yepyeni bir lansmanla giriş yapıyor. Elginkan Topluluğu markaları E.C.A. ve SEREL'in beş yeni teknolojisinin özellikleri ise kısaca şöyle;

Hygiene Plus Teknolojisi Şimdi de Armatürlerde

E.C.A., Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen kaplama sayesinde, artık armatürlerde de hijyen güvenliği yaşanacak.

Elginkan Topluluğu'nun seramik sağlık gereçleri markası SEREL'in tüm ürünlerinde standart hale getirdiği Hygiene Plus teknolojisi armatürlere de özel olarak geliştirilerek Türkiye'de ilk kez E.C.A. armatürlerinde uygulandı. Türkiye, ev ve toplu yaşam alanlarında kullandığı armatür ve bataryalarındaki hijyen problemine E.C.A. sayesinde çözüm buluyor.

Hijyen Değil; Hygiene Plus

SEREL, tüm segmentlerdeki ürünlerinde, Hygiene Plus teknolojisini kullanıyor. Yani tüm segmentlerdeki SEREL'ler Hygiene Plus özelliği sayesinde maksimum temizlik ve maksimum tasarrufu bir arada sunuyor. Hygiene Plus özelliği sayesinde yüzeyler kir tutmuyor; banyolar kolayca temizlenirken aynı zamanda hijyenik korumada sağlanıyor. Güvenilir temizliğe kavuşturan yeni nesil Hygiene Plus teknolojisi su ve deterjan kullanımını en aza indiriyor. Böylelikle hem tasarruf sağlıyor, hem de kimyasal kullanımı azaldığından doğayı koruyor. Ayrıca bu teknoloji için SEREL fiyat farkı uygulamıyor. Üstelik kullanıcılar ömür boyu bu özellikten yararlanabiliyor.

Klozetlerde Easywash Dönemi

Serel, klozetlere özel geliştirdiği teknoloji ile fonksiyonellikte ve hijyende yine bir adım öne çıkmayı başarıyor. 4Life ve Poseidon klozetler Serel'in geliştirdiği EasyWash yıkama sistemi sayesinde suya yön vererek su sıçratma problemini minimize ediyor. Serel, temizleme suyuna tam hükmederek, klozetin iç yüzeyinin yıkanmasını sağlarken, EasyWash sistemi ile kanal kısmının temizlik sorununu ve sıçratma problemine de çözüm sunuyor.

Kendi kendini yıkayabilen Lavabo

Maksimum temizlik konsepti ile yola çıkılarak tasarlanan Serel Easywash aynı zamanda lavabolar temizlik anlayışındaki bir ihtiyacı da karşılıyor. Kendi kendini temizleyen, yeni nesil “Easywash” lavabolar,siz uzaklaştıktan sonra devreye girerek lavabo iç yüzeyini 360º ve su sıçratmadan %100 yıkama teknolojisine sahip.

Yerli Üretimde Bir İlk: Dokunma Kontrollü Armatür

Geliştirdiği yenilikçi ürünler ile tüketicinin hayatını kolaylaştıran E.C.A.'dan yeni bir yenilik daha. Touch/Dokunma Kontrollü lavabo ve eviye bataryaları. E.C.A. sayesinde armatürün açma ve kapamasının kumanda koluyla sınırlı olduğu devri bitiriyor. Şık bir hareketle, bataryanın herhangi bir noktasına dokunarak açıp kapayabilme ya da kendi kendine kapanabilme ayrıcalığı yerli üretimde bir ilkle E.C.A. kalite ve güvencesiyle tüketicinin beğenisine sunuluyor.