Eczacıbaşı’na yeni yılda yeni CEO

Eczacıbaşı topluluğunda CEO'lu el değiştiriyor. 2003'ten bu yana CEO'luk görevini sürdüren Dr. Erdal Karamercan, bayrağı Atalay Gümrah'a devrediyor.

Eczacıbaşı’nın yeni CEO’su Atalay Gümrah, 1 Şubat 2017'den itibaren CEO'luk görevini üstlenecek. Erdal Karamercan ise yeni dönemde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Holding Başkanlık Kurulu Üyesi olarak topluluğun yönetimine etkin biçimde katkıda bulunmaya devam edecek.

Kariyerine 1992'de Eczacıbaşı Topluluğu'nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde bölge sorumlusu olan Gümrah, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini üstlendi.