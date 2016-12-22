Ehliyet ücreti ne kadar olacak? Pasasport ücreti 2017’de ne kadar olacak?

Yeni yılda yeni vergilerle birlikte yeni zamlar da geliyor, peki ne kadar olduğu sık sık merak edilen pasasportlar ve ehliyetler ne kadar olacak? 2017'de pasasport ve ehliyet için ne kadar ödeme yapılması gerekecek? 2017 pasaport ücretleri...

Yeni yılda yeni vergilerle birlikte yeni zamlar da geliyor, peki ne kadar olduğu sık sık merak edilen pasasportlar ve ehliyetler ne kadar olacak? 2017'de pasasport ve ehliyet için ne kadar ödeme yapılması gerekecek? 2017 pasaport ücretleri...

Değerli kağıt olarak geçen pasasport, ehliyet türü evrakların 2017 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Peki önümüzdeki sene pasasport defter bedeli ne kadar? Ehliyet çıkartmak için ya da yeniletmek için ne kadar ödenecek? İşte merak edilenler…

PASAPORT VE EHLİYETE 2017’DE NE KADAR ÖDENECEK?

Maliye Bakanlığı ehliyet bedelini 117 TL, pasasport fiyatını da 94 TL olarak belirledi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğe göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü çalışma belgesi ve motorlu araç trafik belgesi bedeli 117 TL olarak, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL olarak belirlendi. PAsasport bedeli olarak ise 94 TL alınacak. Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel ögörülüyor. Gelecek yıl , noter kağıtları ve beyanname için 9.5 TL, protesto, vekalet name ve re’sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5,60 TL bedel ödenecek.