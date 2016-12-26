Ekonomide 2016 böyle geçti

Doların art arda rekorlar kırdığı, ülke ekonomisinin yedi sene sonra daraldığı, TÜİK'in milli gelir hesabıyla şaşırttığı, Moody's ve S&P'nin notumuzu indirdiği, otomobil ve içkiye hatırı sayılır miktarda zammın geldiği 2016'yı geride bırakıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin belki de en yoğun ekonomik senesinde geride bıraktıklarımız...
Doların art arda rekorlar kırdığı, ülke ekonomisinin yedi sene sonra daraldığı, TÜİK'in milli gelir hesabıyla şaşırttığı, Moody's ve S&P'nin notumuzu indirdiği, otomobil ve içkiye hatırı sayılır miktarda zammın geldiği 2016'yı geride bırakıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin belki de en yoğun ekonomik senesinde geride bıraktıklarımız...