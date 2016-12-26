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Ekonomide 2016 böyle geçti

Doların art arda rekorlar kırdığı, ülke ekonomisinin yedi sene sonra daraldığı, TÜİK'in milli gelir hesabıyla şaşırttığı, Moody's ve S&P'nin notumuzu indirdiği, otomobil ve içkiye hatırı sayılır miktarda zammın geldiği 2016'yı geride bırakıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin belki de en yoğun ekonomik senesinde geride bıraktıklarımız...
Sozcu.com.tr
09:0026 Aralık 2016
Ekonomi
Ekonomide 2016 böyle geçti
Doların art arda rekorlar kırdığı, ülke ekonomisinin yedi sene sonra daraldığı, TÜİK'in milli gelir hesabıyla şaşırttığı, Moody's ve S&P'nin notumuzu indirdiği, otomobil ve içkiye hatırı sayılır miktarda zammın geldiği 2016'yı geride bırakıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin belki de en yoğun ekonomik senesinde geride bıraktıklarımız...
21 OCAK
13:00
21 OCAK
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Mustafa Koç hayatını kaybetti
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2 ŞUB
12:10
2 ŞUB
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Türkiye doğalgazda indirim kazandı
Türkiye'nin, İran'dan aldığı doğalgazın fiyatı konusunda 2012 yılında uluslararası tahkim mahkemesinde açtığı dava, Türkiye lehine sonuçlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, davada kazanılan indirimin 1 Temmuz 2011'den geçerli olacağını belirterek, tahkim heyetinin tarafların anlaşması yönünde yüzde 13,3 -15,8 arasında indirim aralığı verdiğini bildirdi.
1 NİS
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1 NİS
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4.5G'ye 'merhaba' dedik
Türkiye, dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına 1 Nisan tarihinde geçiş yaptı.
16 NİS
10:00
16 NİS
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Murat Çetinkaya MB Başkanı oldu
Yeni Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya, görev süresi dolan Erdem Başçı yerine görevine başladı.
23 MAY
18:00
23 MAY
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Şimşek'in yetkileri paylaştırıldı
Binali Yıldırım Başbakanlığı'nda 65. Hükümet'in tam kadrosu açıklandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Gümrük Bakanı ise Bülent Tüfenkçi oldu. Ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli arasında paylaştırıldı. TMSF, SPK ve BDDK yönetimi Canikli'ye verilirken, kamu bankaları, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın yönetimi Şimşek'e bırakıldı.
28 HAZ
10:00
28 HAZ
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Turizmde 22 yılın en kötü dönemi
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı iç güvenlik endişeleri ve Rus ziyaretçi sayısında yaşanan dramatik düşüşün etkisiyle turizm sezonunun açıldığı Mayıs ayında yüzde 34.7 azalarak 1994 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Geçtiğimiz Kasım'da Rus uçağının düşürülmesiyle iki ülke arasında başlayan gerilim ve yurtiçinde artan terör olayları, bu düşüşe etkili oldu.
1 TEM
19:00
1 TEM
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Osmangazi Köprüsü açıldı
İstanbul - İzmir arasında yapımı süren otoyolun İzmit Körfezi geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü trafiğe açıldı. Toplam uzunluğu ise 2682 metre olan asma köprü, dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü oldu.
20 TEM
18:00
20 TEM
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S&P notumuzu düşürdü
Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin BB+ olan notunu BB'ye düşürdü. Kredi görünümünü ise negatife indirdi. S&P'nin kararı başarısız darbe girişiminin ardından artan riskleri işaret etti. Dolar 3.07'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.
27 AĞU
17:00
27 AĞU
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı
İstanbul Boğazı üzerindeki 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe açıldı. 27 ayda tamamlanan köprü dünyanın en geniş asma köprüsü oldu. Köprüyle beraber Kuzey Marmara Otoyolu'nun 169 km'lik kısmı da trafiğe açıldı.
30 AĞU
16:00
30 AĞU
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Apple'a tarihi ceza
Avrupa Birliği, ABD'li teknoloji devi Apple'a, AB kurallarına aykırı vergi indirimi sağlandığı gerekçesiyle İrlanda'ya yaklaşık 15 milyar dolar ödeme yapmasına karar verdi. Apple karara şiddetle itiraz etti. Apple'ın Avrupa merkezi İrlanda'da bulunuyor. İrlanda'nın Apple'a vergi indirimleri yaptığı uzun zamandır AB tarafından tartışılan bir konu idi.

 

2 EYL
14:00
2 EYL
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Rusların Antalya hasreti bitti
Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuş gerçekleşti. Royal Flight Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçakla 309 Rus turist, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Rus jetinin düşürülmesinin ardından Rusya TÜrkiye'ye olan charter uçuşlarını yasaklamıştı.
16 EYL
18:00
16 EYL
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Deutsche Bank'a rekor ceza
ABD hükümeti 2008 yılındaki küresel krizin başlangıcındaki hatalı kredi verme tutumu yüzünden Deutsche Bank'tan 14 milyar dolar tazminat ödemesini istedi.
24 EYL
22:00
24 EYL
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Moody's de notumuzu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 'Baa3' seviyesinden 'Ba1' seviyesine düşürürken, not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.
12 EKİM
08:00
12 EKİM
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Kemal Unakıtan hayatını kaybetti
Eski Maliye Bakanlarından Kemal Unakıtan tedavi gördüğü hastanede, hayata veda etti.
8 KAS
09:00
8 KAS
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İZBAN grevi ulaşımı vurdu
İzmir'de kent içi ulaşımın önemli ayağını oluşturan Aliağa-Torbalı arasında banliyö işleten İZBAN A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle grev başladı. 340 personelin iş bıraktığı grev, anlaşmanın sağlandığı 15 Kasım'da sona erdi. Yüzbinlerce İzmirli grev boyunca İZBAN hattını kullanamadı.

 

8 KAS
06:00
8 KAS
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Trump seçildi doların feleği şaştı
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı iş adamı Donald Trump'un beklenmedik bir şekilde ABD başkanı seçilmesi piyasalarda bomba etkisi yarattı. ABD doları, gelişmekte olan para birimleri karşısında hızla değer kazandı. Türk lirası, Meksika pesosundan sonra en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Dolar/TL 3.30'u aşarak rekor kırdı.
23 KAS
15:00
23 KAS
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Şangay Beşlisi'nde bir ilk
Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmamasına karşın örgütün enerji kulübü başkanlığına oy birliğiyle seçildi.
23 KAS
10:00
23 KAS
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Lufthansa grevi Avrupa'yı felç etti
Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Alman Luftansa'nın pilotları greve başladı. Yaklaşık 1 hafta süren grev yüzünen yüzlerce uçuş iptal edilirken on binlerce yolcu etkilendi.
24 KAS
14:00
24 KAS
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Merkez 3 yıl sonra faiz yükseltti
Merkez 3 yıl sonra faiz artırdı. Merkez Bankası faiz koridorunun üst sınırını 8,25'ten yüzde 8,5'e yükseltti. Politika faizi ise yüzde 7.5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

 

25 KAS
07:00
25 KAS
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Otomobillerde ÖTV oranı artırıldı
Motorlu taşıtlardaki ÖTV oranlarını değiştiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ÖTV oranları araçların sadece motor hacimlerine göre değil, model ve segmentlerine göre de değerlendirilmeye başlandı. Böylece lüks otomobillerin fiyatları ciddi derecede arttı. Bu düzenlemeden 5 gün sonra alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile bu ürünlere zam geldi.
25 KAS
23:59
25 KAS
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77 milyar TL'lik borç yapılandırıldı
15 Temmuz sonrası ilan edilen vergi ve borç yapılandırmasının son günü... 4.8 milyon vatandaş borcunu yapılandırdı. Yapılandırılan tutar 77.6 milyar lira oldu.
30 KAS
11:00
30 KAS
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OPEC petrol musluklarını kıstı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), petrol üretimini sınırlandırma kararı aldı. Karar sonrası petrolün varili 57 dolara kadar çıktı.
2 ARA
08:00
2 ARA
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Türk Akımı anlaşması kabul edildi
Türkiye'ye Rus doğalgazını taşıyacak Türk Akımı Projesi'ne dair Rusya ile yapılan anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.
9 ARA
18:00
9 ARA
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250 milyar TL'lik kredi hacmi
Başbakan Binali Yıldırım, bir hafta öncesinde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı kararları açıkladı. Başbakan Yıldırım, 250 milyar TL kredi hacmi oluşturulacağını açıkladı.
12 ARA
10:00
12 ARA
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Ekonomi 7 sene sonra daraldı
Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 daraldı. Böylece ülke ekonomisinde 27 çeyrektir süren büyüme serisi kesintiye uğramış oldu. TÜİK ekonomik büyüme hesabını değiştirirken milli gelirimiz bir anda 2000 dolar arttı.
14 ARA
22:00
14 ARA
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Fed faiz artırdı
ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımına gitti. Fed'in 2017'de 3 kez daha faiz artırımına gideceği beklentisi oluşturması piyasalarda şok etkisi yarattı.
20 ARA
14:00
20 ARA
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Avrasya Tüneli açıldı
Göztepe ile Kazlıçeşme arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İstanbul Boğazı'nın altındaki ilk karayolu tüneli olan Avrasya TÜneli'den araç geçişi 22 Aralık'ta başladı.

 

 

 

Son güncelleme: 16:0226.12.2016
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