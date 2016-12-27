Ekonomide 2016 böyle geçti

Doların art arda rekorlar kırdığı, ülke ekonomisinin yedi sene sonra daraldığı, TÜİK'in milli gelir hesabıyla şaşırttığı, Moody's ve S&P'nin notumuzu indirdiği, otomobil ve içkiye hatırı sayılır miktarda zammın geldiği 2016'yı geride bırakıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin belki de en yoğun ekonomik senesinde geride bıraktıklarımız...