Ekonomide önemli veriler açıklandı

Reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre arttı.

Reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre arttı.

Reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 5.3 puan azalarak 98.4 oldu.

Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 4 puan azalarak 103.6 oldu.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak Aralık’ta yüzde 76.5 oldu.