Ekonomik daralma çarpıcı şekilde ortaya çıktı

TÜİK takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış büyüme 3. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 daraldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre daralma yüzde 1.8'di.

TÜİK takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış büyüme 3. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 daraldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre daralma yüzde 1.8'di.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise yüzde 0.2 azaldı. TÜİK, bugün yayınladığı GSYH ve mevsim takvim etkilerinden arındırılmış GSYH hesaplarına ilişkin kamuoyu duyurusunda, 12 Aralık’ta Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uyumlu GSYH üçüncü çeyrek haber bülteni ile mevsimsellikten arındırılmayan serilerin yayınlandığını, 27 Aralık itibariyle mevsim ve takvim

etkisinden arındırılmış serilerin açıklandığını bildirdi.

TÜİK 12 Aralık’ta yeni hesaplama yöntemine ve baz yılına göre GSYH büyüme rakamlarını açıklamış, GSYH’nin üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 1.8 daraldığını belirtmişti.