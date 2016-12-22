Emekliler yeni yılda maaşlarına ne kadar zam geleceğini büyük bir merak içinde bekliyor. Peki emeklilere ne kadar zam gelecek? Maaş zammı, intibak, memur emeklisine ikramiye farkı ve promosyon vatandaşı nasıl etkileyecek?

Emekli maaşları ne kadar artacak: Emekliler ne kadar ikramiye ve promosyon alacak?

Emekliler yeni yılda maaşlarına ne kadar zam geleceğini büyük bir merak içinde bekliyor. Peki emeklilere ne kadar zam gelecek? Maaş zammı, intibak, memur emeklisine ikramiye farkı ve promosyon vatandaşı nasıl etkileyecek?

Emeklileri sevindirecek haberler gelmeye başladı, emeklilerin maaşlar ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak sorusuna cevaplar gelmeye başladı. İşte merak edilenler.

EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Kamudan 30 yılı aşan hizmetle emekli olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık 408 bin kişi muradına eriyor. Yasanın bu ay bitmeden çıkması planlanıyor, 3 ay sonra da ödemeler başlayacak. Kanun teklifine göre; 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

11.6 milyon emekli, 3.3 milyon memur ve 5 milyonu aşkın asgari ücretlinin maaşı ocakta değişecek. Enflasyon tahminine göre, ocak zammı yüzde 3.73 olursa en düşük maaş, 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılarda bin 339 liradan, bin 389 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradanbin 206 liraya yükselecek. Memur emeklilerine ocakta yüzde 3’lük toplu sözleşme zammı ve 2016’nın ikinci yartısındaki enflasyon yüzde 5’i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

İNTİBAK ZAMMI

2000’den sonra emekli olanlar, ocakta intibak ile ekstra zam umudu taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nden emekliler lehine çıkacak bir karar, milyonlara bu zammın kapısını açacak. 2000’den sonra emekli olanların maaşında 355 liraya varan artışlar olacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri promosyonda gün sayıyor. Başbakan Binali Yıldıurım önümüzdeki günlerde promosyonu sonuca bağlayacak. Tüm emeklilere ocakta zam yapılırken, düşük ve yüksek maaş farkını kapatacak düzenlemeler için çalışmalar sürecek.