Emekliler ne kadar promosyon alacak?

Emekli promosyonları belli oldu. Bankalar 11.5 milyon emekliye 300 TL ile 450 TL arası promosyon verecek. 11.5 milyon emekli promosyon alacak. Ödemeler 2017'nin birinci ayı ile üçüncü ayı arasında yapılacak.

Emekli promosyonları belli oldu. Bankalar 11.5 milyon emekliye 300 TL ile 450 TL arası promosyon verecek. 11.5 milyon emekli promosyon alacak. Ödemeler 2017'nin birinci ayı ile üçüncü ayı arasında yapılacak.

1000 lira altı maaşı olan 300 TL, 1000-2000 TL arasına 375 TL promosyon alacaklar. 2000 TL üstü maaşlar ise 450 TL promosyon alacaklar. Promosyon ücretleri 1-3 ay arasında ödenecek. Bankalar promosyon ücretleri için 5 milyar TL ödeyecekler. 11.5 milyon emekli promosyon alacak. Bunun 8.5 milyonu 375 TL promosyon almaya hak kazandı.

‘FEDAKARLIK İSTENECEK’ DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu daha önce yaptığı açıklamada promosyon tutarları açıklanan miktarların daha altındaydı. Müezzinoğlu, “Bin liranın altında maaş alan bir emeklimize üç yıllığına verilebicek rakam 200 liranın altında. Bin ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 300'ün altında… Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakan'ımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek. O fedakarlık arzu ederiz ki emeklimize yılbaşında çerez ikramiyesi gibi olsun” ifadesini kullanmıştı

‘BANKANIN KOMİSYON HAKKI VAR’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, göreve geldiği Eylül ayında emekliyi üzecek açıklamalar yapmıştı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin maaş aldığı bankalardan promosyon alınmasına yönelik hükümet olarak taahhütlerinin olmadığını söylemişti. Bankaların, emekli maaşlarını ödedikleri için bir hizmet yapktıklarını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, bu hizmetin karşılığında emekliden komisyon alma hakları bulunduğunu ama almadıklarını savunmuştu.

Bakan yaptığı açıklamada şunları demişti:

“Banka da diyor ki, ‘Ben senin paranı ayağına kadar getiriyorum ve sana teslim ediyorum ve bundan da hiç bir ücret almıyorum. Esasında transfer komisyonu alıyorum. Bu hizmeti ben sana ücretsiz yapıyorum bugüne kadar.' Ama bir başkası para yatırsa komisyon alıyor. Hükümetin emeklilere yatırdığı paranın emeklilerimizin eline gitmesi için banka burada bir hizmet yapıyor mu? Yapıyor. Bu hizmetin karşılığında komisyon hakkı var mı? Elimizi vicdanımıza koyduğumuzda var.”

AZ BULUNDU

Aylardır devam eden emekliye banka promosyonu verilmesi ile ilgili çalışma tamamlandı. Çalışma bir önceki Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu döneminde hız kazanmış, verilecek promosyon miktarında emeklide büyük beklenti oluşmuştu. Ancak bugün Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı rakamlar emeklileri tatmin etmedi. Zaten birçok özel banka, bu miktarlarda emeklilere promosyon kampanyaları yürütoyordu. Kimi banka, emekli hesabını kendisine taşıyana çeyrek altın verirken, kimi banka ise 300 lira promosyon vadediyordu. Kimi banka da emeklinin kredi kartına hediye puanlar yükleme taahhütünde bulunuyordu. Özel bankaların bu kampanyaları emeklide daha büyük beklenti oluştururken, Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı miktarlar az bulundu.