Emeklilere en az 300 lira promosyon! Sona gelindi

Emeklilerin heyecanla beklediği maaş promosyonunda sona gelindi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu rakamları yükseltmek için Başbakan Binali Yıldırım'ın bankalardan fedakarlık isteyeceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyunda bahsedilen promosyon rakamlarının, emeklinin beklediği rakamlar olmadığını vurguladı. Bakan Müezzinoğlu “Bin liranın altında maaş alan bir emeklimize üç yıllığına verilebicek rakam 200 liranın altında. Bin ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 300’ün altında… Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakan’ımız Bankalar Birliği’nden fedakarlık isteyecek. O fedakarlık arzu ederiz ki emeklimize yılbaşında çerez ikramiyesi gibi olsun. Kamuoyunda yanlış bir algı yönetiliyor. Böyle bir rakamın reel karşılığı yok. Promosyon hükümetin değil tamamen bankaların emekliler arasında ama hükümet olarak ‘Emekliler bizim emeklimiz’ diyoruz” diye konuştu.

4 KADEMELİ PROMOSYON

Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen görüşmelerde maaşe göre promosyon ödenmesi konusunda daha önce anlaşmaya varılmıştı. 4 kadameli ödenecek promosyon tahminleri şöyle: Maaşı 500 liranın altında olanlar 3 yıllık dönem için 450 lira, maaşı 500 – bin lira arası olanlar 600 lira, maaşı bin – 2000 bin lira arasın olanlar 750 lira, maaşı 2 bin ve üstünde olanlar ise 900 lira ödeme alacaklar.