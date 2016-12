Emeklilik aralıkta mı ocakta mı avantajlı

Aralık ayında emekli olacak SSK ve Bağ-Kur’lular 100 TL daha fazla aylık alacak. Yaşamları boyunca da 100 TL’lik farkı almaya devam edecek

Aslında bu konuda çok soru yanıtladık. Ancak yılın sonu yaklaştıkça, “2016'da mı emekli olalım yoksa 2017'yi mi bekleyelim?” soruları artarak devam ediyor.

Sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartlarını sağlayarak emekliliğe hak kazanan SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik dilekçelerini verecekleri tarih, bağlanacak emekli aylığının tutarında belirleyici oluyor. Özellikle 2016 yılında emekli aylıklarına yapılan 100 TL seyyanen zam, 2016'da emekli olmakla, emekliliği 2017'ye erteleme konusunda yapılacak tercihi daha da önemli hale getiriyor.

Tercih konusunda sağlıklı değerlendirme yapabilmek için öncelikle emekli aylığının nasıl hesaplandığını özetlemekte yarar var.

EMEKLİ AYLIĞININ HESABI

Emekli aylığı, en basit anlatımıyla ortalama aylık kazanç tutarı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Hesaplanan aylık, yılın ilk altı aylık döneminde emekli olunması halinde emekli aylıklarına ocak döneminde yapılan zam oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde emekli olunması halinde ise öncelikle ocak dönemi, daha sonra temmuz döneminde yapılan zam oranı kadar artırılıyor.

Ortalama kazanç, her yıla ait prime esas kazancın, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının prim gün sayısına bölünmesiyle bulunuyor.

Güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayına göre TÜFE değişim oranı ile büyüme hızının Ocak 2000-Ekim 2008 dönemi için yüzde 100'ünün, Ekim 2008 sonrası için yüzde 30'unun toplamından oluşuyor.

Aylık bağlama oranı ise toplam prim gün sayısına göre hesaplanıyor.

2016'DA EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI

31 Aralık 2016 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin emekli aylıkları hesaplanırken, prime esas kazanç tutarları, en son 2015 yılı güncelleme katsayısı ile güncellenecek. 2016 yılı başı itibarıyla hesaplanacak aylık, önce emekli aylıklarına 2016 Ocak ayında yapılan zam (yüzde 3.86) oranında artırılacak, sonra artırılan tutara 100 TL seyyanen zam ilave edilecek. Hesaplanan zamlı aylık, 2016 Temmuz ayında yapılan zam (yüzde 3.63) oranında tekrar artırılarak, alacakları emekli aylığı hesaplanacak.

2017'DE EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI

Emekliliğini 2017 yılına erteleyenler, emekli aylıklarına 2016 yılında yapılan yüzde 3.86 ve yüzde 3.63 oransal zamlar ile 100 TL seyyanen zammı almayacaklar. Ancak emekli aylıkları 2017 yılı başı itibarıyla hesaplanacağından, emekli aylıklarının hesabında esas alınacak prime esas kazançları 2016 yılı sonu itibarıyla güncellenecek.

Emekliliği 2017 yılına ertelemenin emekli aylığına olumlu katkısı olup olmayacağı, güncelleme katsayısının ne olacağına bu da 2016 yılı TÜFE artış oranı ve Türkiye'nin büyüme hızına bağlı. Mevcut veriler, 2016 yılı güncelleme katsayısının 2016 yılında emekli aylıklarına yapılan zammın altında kalacağını gösteriyor. Buna göre de 2016 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak daha avantajlı gözüküyor.

Bağ-Kur statüsünden, SSK'ya göre iki yıl erken emekli olabilirsiniz

4 Ağustos 1965 doğumluyum. İlk SSK tescil tarihim 1 Mart 1984. Ancak kuruma bordro verilmemiş ve prim ödenmemiştir. Sonraki SSK girişim 1 Mayıs 1993, ayrılış tarihim 30 Eylül 1995. Askerliğimi 03.12.1985-03.06.1987 tarihleri arası 18 ay (550 gün) olarak yaptım. 1994 yılında askerlik süremin tamamını borçlanarak primi ödedim. 5 Ocak 1996'da limitet şirket ortağı olarak Bağ-Kur sigortasına geçtim. Bugüne kadar ara vermeksizin çalışmaktayım. SSK sigorta başlangıcı olarak 1 Mart 1984 tarihini saydırma imkanım var mı? Saydırabilirsem ne zaman emekli olurum? Bu mevcut durumumla (1 Mayıs 1993 SSK girişim, askerlik borçlanmam ve toplam Bağ-Kur gün sayımla) ne zaman emekli olabilirim? Rumuz; Karışık

4/a (SSK) statüsünden emekliliğiniz için sigorta başlangıcınızın 1 Mart 1984 olmasına gerek yok. 1 Mayıs 1993 sigorta başlangıcınız ve askerlik borçlanmanıza göre 4/a statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Ancak Bağ-Kur'dan sonra 1260 gün (3.5) yıl 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor. 3.5 yıl sonra 53 yaşınızı doldurmuş olacağınızdan, 4/a kapsamında 3.5 yıl prim ödediğinizde emekli olmaya hak kazanırsınız. 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için de 53 yaş şartına tabisiniz. 53 yaşınız dolduğunda 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemiş olma şartını da sağlamış olacağınızdan, 4 Ağustos 2018 tarihinde (SSK'ya göre 2 yıl daha erken) emekli olabilirsiniz.