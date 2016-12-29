SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranlarını büyük merakla beklerken memur emeklileri ise enflasyon oranını bekliyor. 2017'de emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranlarını büyük merakla beklerken memur emeklileri ise enflasyon oranını bekliyor. 2017'de emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emekli, maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. 2017’de emekli maaşları ne kadar zamlanacak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? 11.6 milyon emekli zamlı maaş için gün sayıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranlarını, memur emeklileri ise enflasyon farkını 3 Ocak’ta öğrenecek. Zamlar 16 Ocak’tan itibaren hesaba yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta 2016’nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Zamlar 16 Ocak’tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşşını her ayın 16’sı ile 28’i arasında alıyor.

BEKLENENDEN YÜKSEK ZAM OLABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla beklerken, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri bunun yüzde 3.73 olacağını gösteriyor. Önceki gün açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ise aralıtka enflasyonun bir miktar yüksek çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon daha çok zam anlamına geliyor.

2000’DEN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR AVANTAJLI

Eğer zam yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 1339 liradan 1389 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 1163 liradan 1206 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek. Toplu sözleşmeyle zam alan memuremeklisinin maaşı ise ocakta yüzde 3 aratacak.